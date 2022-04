MotoE: Fünf Bikes werden mit Solarstrom geladen

Das MotoE-Teilnehmerfeld 2022 in Jerez

Dominique Aegerter geht davon aus, dass 2022 seine dritte und letze MotoE-Saison wird. Deshalb will er den Titel unbedingt gewinnen. Im Weltcup ändert sich jetzt einiges.

Heute findet in Jerez das erste Training für die vierte Saison im MotoE-Weltcup 2022 statt, und der Schweizer Dominique Aegerter will der Dynavolt-Intact-Mannschaft nach einem dritten und einem zweiten Gesamtrang (er wurde 2021 erst im Finale in Misano von Torres besiegt) endlich den ersten Gesamtsieg bescheren.

Der Supersport-WM-Leader geht davon aus, dass er 2023 im ersten Jahr mit den neuen Einheits-Motorrädern von Ducati nicht mehr dabei sein wird. «Mein Ziel für 2023 ist die Superbike-WM. Wenn das klappt, werde ich keine Zeit mehr für die MotoE haben», erklärte Aegerter in Jerez gegenüber SPEEDWEEK.com.

Im MotoE-Weltcup kommt es 2022 in der letzten Saison mit den Energica Ego Corsa-Bikes zu einigen Neuerungen. Zum Beispiel wird die Superpole durch ein neues Quali-System mit Q1 und Q2 ersetzt, außerdem finden bei allen sieben Schauplätzen in diesem Jahr je zwei Cup-Rennen statt.

Übrigens: In Jerez tritt Lukas Tulovic als Ersatzfahrer bei WithU-RNF an, weil sich Bradley Smith beim 24-h-Rennen in Le Mans verletzt hat.

- Michelin wird auch in diesem Jahr wieder als Lieferant der MotoE-Einheitsreifen auftreten. Die Franzosen setzten verstärkt auf Nachhaltigkeit. Für die MotoE-Reifen werden immer mehr recycelte Materialien und Werkstoffe aus Bio-Quellen verwendet. Die Vorderreifen bestehen zu 33% aus nachhaltigen Ressourcen, die Hinterreifen zu 40%. Da geht es um Werkstoffe wie Orangen- und Zitronenschalen, Kiefernharz, Sonnenblumenöl, um gebrauchte Auto- und Lkw-Reifen sowie um Stahlschrott.

- Der Top-Speed der MotoE-Maschinen liegt bei 270 km/h, trotzdem erreichen sie praktisch nie die Rundenzeiten der 250-ccm-Einzylinder-Viertakt-Moto3-Maschinen.

- Beim Jerez-GP werden immerhin fünf Maschinen mit erneuerbarer Energie aufgeladen – mit Solarstrom. Das hat lange gedauert, denn ursprünglich sollte vom ersten Tag im Jahr 2019 nur nicht-fossile Energie zum Laden der Batterien verwendet werden. Doch bis heute werden überwiegend Diesel-betriebene Generatoren von Pramac dazu benutzt.

- Eine Energica-Ego Corsa beschleunigt in 2,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

- Es dauert angeblich nur noch 30 Minuten, um eine 100 kg schwere Batterie für die insgesamt 250 kg schweren E-Bikes zu laden. Die Teams haben freilich dazu keine genauen Informationen, sie werden von Sponsor Enel als Betriebsgeheimnis gehütet.

MotoE-Fahrer 2022:

Dominique Aegerter (CH)

Eric Granado (BRA)

Xavi Cardelús (AND)

Matteo Ferrari (ITA)

Hikaru Okubo (JP)

Niccolo Canepa (ITA)

Bradley Smith (GBR)

Matthias Casadei (ITA)

Jodie Torres (SPA

Marc Alcoba (SPA)

Hector Garzo (SPA)

Kevin Manfredi (ITA)

Kevin Zannoni (ITA)

Xavi Forès (SPA)

Maria Herrera (SPA

Alex Escrig (SPA)

Alessio Finello (ITA)

Miquel Pony (SPA)

MotoE-Kalender 2022

30. April: Jerez/Spanien

01. Mai: Jerez/Spanien

14. Mai: Le Mans/Frankreich

15. Mai: Le Mans/Frankreich

28. Mai: Mugello/Italien

29. Mai: Mugello/Italien

25. Juni: Assen/Niederlande

26. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: KymiRing/Finnland

10. Juli: KymiRing/Finnland

20. August: Red Bull Ring/Österreich

21. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Misano/Italien

04. September: Misano/Italien