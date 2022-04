MotoE-Quali in Jerez: Pons vorne – Aegerter auf P5

Die Top-3 nach dem Q2 in Jerez: Casadei, Pons und Garzo

Miquel Pons sorgte im Q2 in Jerez für eine Überraschung, denn er stürmte vom Kiesbett zur Bestzeit. Auf Platz 5 landete Domi Aegerter. 11. Lukas Tulovic.

Der LCR E-Team-Fahrer Miquel Pons sicherte sich beim ersten MotoE-Weltcup-Rennen des Jahres die Pole-Position – doch er kam aus dem Kiesbett. Der Spanier schrieb Geschichte, denn er ist der erste Fahrer im «FIM Enel MotoE World Cup», der sich eine Quali-Bestzeit sicherte, die im neuen Q1-Q2 Format ausgetragen wurde.

Miquel Pons aus dem LCR-Team von Lucio Cecchinello braust also morgen im ersten Rennen und am Sonntag im zweiten Rennen von der Pole-Position los. Er schaffte im Q2 auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto mit 1:48,372 min die Bestzeit, nachdem er vorher in Turn 8 gestürzt war.

Denn durch den Crash von Pons kam die gelbe Flagge heraus, dadurch wurden einige schnelle Runden der Gegner gestrichen, darunter eine 1:48,324 min seines LCR-Teamkollegen Eric Granado, die sonst für die Pole-Position gereicht hätte. Granado steigerte sich zwar noch einmal, aber er musste sich mit Startplatz 4 abfinden.

Dank der gelben Flagge qualifizierte sich Hector Garzo (Tech3 E-Racing) an zweiter Stelle mit 1:48,435 min, während Mattia Casadei (Pons Racing 40) die erste Startreihe komplettiert. Er legte 1:48,609 min vor. Neben Granado werden Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP MotoE) und Matteo Ferrari (Felo Gresini MotoE) die zweite Startreihe bilden.

Jordi Torres, der Weltcup-Sieger von 2020 und 2021, schaffte für das Pons Racing 40-Team nur Startplatz 7 vor Hikari Okubo (Avant Ajo MotoE) und Alex Escrig (Tech3 E-Racing). Escrig und Niccolo Canepa (WithU GRT RNF MotoE Team) kamen vom Q1 weiter ins Q2. Canepa fuhr im Q1 immerhin 1:49,119 min.

«In der MotoE musst du mit dem Messer im Mund fahren», seufzte Torres.

Lukas Tulovic (WithU GRT RNF MotoE Team) ersetzt den verletzten Bradley Smith, er wird von der elften Position ins Rennen gehen. Kevin Zannoni (Ongetta SIC59 Squadra Corse) sowie Canepa teilen sich mit ihm die Reihe 4.

Maria Herrera wird von Platz losfahren und in der 5. Reihe neben ihrem Teamkollegen Marc Alcoba stehen. Zwischen den beiden OpenBank Aspar Team-Athleten steht Kevin Manfredi (Octo Pramac MotoE). Yeray Ruiz (Avintia Esponsorama Racing) sicherte sich nach einem Crash Platz 16. Und Alessio Finello (Felo Gresini MotoE) sowie Xavi Fores (Octo Pramac MotoE) komplettieren das 18-Fahrer-Feld.

Am Samstag wird das erste Rennen um 16.25 Uhr gestartet. Das Rennen wird auf SRF2 live übertragen.

MotoE Q2-Top 5:

1. Miquel Pons (LCR E-Team) – 1:48,372 min

2. Hector Garzo (Tech 3 E-Racing) + 0.063 sec

3. Mattia Casadei (Pons Racing 40) + 0.237?

4. Eric Granado (LCR E-Team) + 0.321?

5. Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP MotoE) + 0.391