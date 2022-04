Domi Aegerter (5.): «Meine Stärke sind die Rennen»

Der Schweizer Dominique Aegerter erkämpfte für das Dynavolt Intact MotoE-Team in Jerez den fünften Startplatz.

Dominique Aegerter, 2020 Dritter und 2021 Zweiter im MotoE-Weltcup, startet beim ersten Kräftemessen der Elektro-Rennserie in diesem Jahr vom fünften Startplatz. Immerhin konnte der Schweizer aus dem Dynavolt Intact MotoE-Team seinen Erzrivalen Jordi Torres in die Schranken weisen. Denn der Spanier schaffte auf dem Energica Ego-Corsa-Einheitsmotorrad für das Pons Racing 40-Team nur Startplatz 7.

«Wir haben die MotoE-Rennsaison endlich begonnen», erklärte der Supersport-WM-Weltmeister von 2021 und aktuelle SSP-WM-Spitzenreiter (mit 3 Siegen in vier Rennen). «Wir haben im März und April hier gute Tests absolviert, und ich habe teilweise eine neue Technik-Crew mit Patrick Mellauner und Gero Beetz. Am Motorrad hat sich ganz wenig geändert.»

«Beim ersten Training in der Früh war es so halb nass und halb trocken. Da haben wir nur einen Motorradcheck gemacht. Zu Mittag war es superheiß, die Asphalttemperatur lag über 40 Grad. So heiß war es bei den Tests nie, also mussten wir das Motorrad für diese Temperaturen neu abstimmen. Am Nachmittag hatten wir dann erstmals das neue Qualifying-Format. Ich bin ins Q2 gekommen und hatte dort zehn Minuten Zeit, um vier oder fünf Runden zu drehen. Ich bin auf dem fünften Platz gelandet, mit 0,3 sec Rückstand. Ich denke, das ist nicht ganz so schlecht, ich fahre aus der zweiten Startreihe los.»

Aegerter weiter: «Meine Hauptkonkurrenten stehen links und rechts. Mein Ziel wird es sein, aufs Podest zu kommen. Das wir in diesem Jahr bei allen sieben Events total 14 Rennen haben, ist sicher auch sehr cool. Denn meine Stärke sind die Rennen.»

Dann fügte er an: «Es ist auch schön, dass nach zwei Jahren wieder ein paar Leute im Paddock sein dürfen.»

Am Samstag wird das erste Rennen um 16.25 Uhr ausgetragen. Das Schweizer Fernsehen sendet auf SRF2 live.

MotoE Q2-Top 5:

1. Miquel Pons (LCR E-Team) – 1:48,372 min

2. Hector Garzo (Tech 3 E-Racing) + 0.063 sec

3. Mattia Casadei (Pons Racing 40) + 0.237?

4. Eric Granado (LCR E-Team) + 0.321?

5. Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP MotoE) + 0.391