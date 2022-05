Mugello: Ferrarri-Sieg – 2. Aegerter nach Aufholjagd

45 von 50 möglichen Punkten aus zwei MotoE-Weltcup-Rennen – das ist die Ausbeute des Schweizers Domi Aegerter in Mugello, der nach sieben Siegen in Serie die erste Niederlage hinnehmen musste.

Im zweiten MotoE-Weltcuprennen in Mugello musste sich Domi Aegerter aus dem deutschen Dynavolt Intact-Team dem Italiener Matteo Ferrari (Felo Gresini MotoE) nur um 0,529 Sekunden geschlagen geben, der Schweizer verteidigte aber seine Weltcup-Führung erfolgreich.



Übrigens: Nach zwei von sechs Runden lang Aegerter mit einem Rückstand von 0,969 sec hinter Zannoni, Ferrari, Pons, Alcoba, Canepa und Granado noch an siebter Position!

Der Rennverlauf in Kürze:



Domi Aegerter (er gewann zuletzt in der MotoE und in der Supersport-WM sieben Rennen in Serie) biegt als Zweiter in Kurve 1 ein; Zannoni führt, Casadei stürzt.



Runde 1: Zannoni, Ferrari, Aegerter, Granado 5.



Runde 2: Sturz von Okubo. Zannoni führt vor Ferrari, Pons, Aegerter 7. Canepa dreht die schnellste Runde.



Runde 3: Granado und Aegerter hartes Duell um P6; Ferrari, Zannoni, Alcoba, Canepa, Aegerter.



Runde 4: Weiterhin fighten Granado und Aegerter um Platz 6. Mantovani mischt sich auch ein. Ferrari, Zannoni, Pons, Alcoba, Canepa, Granado, Aegerter.



Runde 5: Aegerter presst sich an Granado vorbei, der gleich wieder kontert; Ferrari liegt 0,4 sec voran, dann Pons, Alcoba, Aegerter 4.



Runde 6: Ferrari 0,5 sec vor Aegerter, Platz 3 in Zielkurve und auf der Linie noch Zannoni abgefangen, der nur Achter wird. 3. Alcoba, 7. Granado.

Ergebnisse MotoE-Weltcup in Mugello, 2. Rennen, 29. Mai:

1. Matteo Ferrari, 6 Runden in 12:04,368 min

2. Domi Aegerter, + 0,529 sec

3. Marco Alcoba, + 0,529

4. Miquel Pons, + 0,566

5. Niccolo Canepa, + 0,739

6. A. Mantovani, + 1,621

7. Eric Granado, + 1,678

8. Kevin Zannoni, + 1,726

9. K. Manfredi, + 2,636

10. Hector Garzo, + 4,586



Weltcup-Stand:

1. Aegerter 123. 2. Granado 95. 3. Ferrari 93. 4. Casadei 74. 5. Pons. 66. 6. Canepa 57. 7. Okubo 52. 8. Garzo 45. 9. Alcoba 41. 10. Zannoni 36.