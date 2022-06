Gewinnspiel: Domi Aegerter verlost großes Fan-Paket

Der Schweizer Dominique Aegerter begeistert mit seinen herausragenden Leistungen im MotoE-Weltcup und in der Supersport-WM. Bei SPEEDWEEK.com gibt es Merchandising von ihm zu gewinnen.

Dieses Mal geht es um ein Fan-Paket von Dominique Aegerter, bestehend aus einer Basecap, einer Fahne, einem Badetuch, einem Schlüsselanhänger, einem Schal und einem Aufkleber.

Der Schweizer ist seit vielen Jahren international unterwegs und fuhr lange in der Moto2-WM. 2021 feierte er seinen größten Erfolg und gewann zusammen mit dem Team Ten Kate Yamaha die Supersport-Weltmeisterschaft. Diese führt er in dieser Saison nach sechs Rennen mit fünf Siegen und einem zweiten Platz erneut souverän an.



Auch im MotoE-Weltcup ist Aegerter sehr schnell unterwegs: 2020 wurde er Gesamtdritter, im Vorjahr Zweiter und aktuell führt er für das Team Dynavolt Intact die Meisterschaft an.



