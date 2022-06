Assen: Dauerregen – Domi Aegerter auf Platz 12

Dutch TT in Assen: Der Regen soll erst nach 16 Uhr aufhören

In den Klassen MotoE und Moto3 fanden heute bereits die ersten freien Trainings statt – auf nasser Fahrbahn.

Pünktlich um 8 Uhr setzte in Assen der abgekündigte Regen ein, der den ganzen Freitag beeinträchtigen wird. Die Temperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad. Am Samstag und Sonntag soll es wieder überwiegend trockene Verhältnisse geben.

Im ersten freien MotoE-Training sicherte sich Eric Granado auf nasser Fahrbahn die Bestzeit in 1:51,012. 3. M. Pons, + 0,376 sec. 3. Ferrari, + 0,498 sec. 4. Casadei, + 0,590. 5. Canepa, + 1,835. 6. Marc Alcoba, + 1,850. – ferner: 12. Aegerter: + 3,018 sec.

Im Dynavolt-Intact-GP-Team wurde dieses Ergebnis von Domi Aegerter nicht mit Besorgnis aufgenommen. Er hatte von seiner Mannschaft den Auftrag bekommen, nur rumzurollen und das Motorrad für das Qualifying heute nicht zu beschädigen. In Assen findet am Samstag und am Sonntag je ein MotoE-Weltcup-Rennen statt.

Moto3 in Assen, FP1

1. Muñoz, KTM, 1:52,406 min. 2. Deniz Öncü, KTM, + 0,283. 3. McPhee, Husqvarna, + 0,369. 4. Suzuki, Honda, + 0,557. 5. Surra, KTM, + 0,770. 6. Odgen, Honda, + 0,776. 7. Guevara, GASGAS, + 1,169. 8. Garcia, GASGAS, + 1,709. 9. Masia, KTM, + 1,900. 10. Fellon, Honda, + 1,951.