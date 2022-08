Domi Aegerter (Rang 2): «Granado war heute schneller»

Dominique Aegerter sicherte sich in Spielberg im ersten MotoE-Rennen einen weiteren Podestplatz. Doch Eric Granado entwickelt sich zu einem gefährlichen Widersacher.

Durch den zweiten Platz im neunten von zwölf MotoE-Weltcuprennen in diesem Jahr schrumpfte der Vorsprung von Domi Aegerter zwar von 31,5 auf 26,5 Punkte. Doch bei den letzten drei Rennen morgen in Spielberg und am ersten September-Wochenende in Misano sollte der 31-jährige Schweizer den Titel ins Trockene bringen können. In den letzten zwei Jahren hat Aegerter im Dynavolt-Intact-MotoE-Team in dieser Elektro-Rennserie den dritten und zweiten Gesamtrang belegt.

Aegerter startete in Spielberg nur vom fünften Startplatz, kämpfte sich aber von Runde zu Runde weiter nach vorne. Im Finish fehlten ihm nur 1,2 sec auf den Brasilianer Eric Granado. «Wir waren hier ziemlich stark, doch im Qualifying hat uns die Kleinigkeit von 0,2 Sekunden gefehlt, deshalb standen wir in der zweiten Startreihe an fünfter Position», schilderte Aegerter. «Im Rennen hatte ich Riesenglück, dass ich Matteo Ferrari in der ersten Kurve ausweichen konnte, denn er lag plötzlich unmittelbar vor mir auf dem Boden. Ich habe dadurch etwas den Anschluss zur vorderen Gruppe verloren.»

Aegerter weiter: «Es war danach schwierig, gute Rundenzeiten zu fahren. Ich bin in ein Gefecht mit Zannoni verwickelt worden; es war nicht so leicht, ihn zu überholen. Nachher hatte ich Rückstand zu Granado und Casadei. Mit dem MotoE-Motorrad ist es sehr schwer, deutlich schneller zu fahren als die Gegner, deshalb konnte ich nur langsam aufholen. Bis zur siebten Runde konnte ich nicht ganz aufschließen. Doch Casadei ist dann in der vorletzten Kurve gestürzt. Dadurch habe ich eine Position gewonnen.»

«Wir haben uns bemüht, hier Punkte auf Ferrari und Granado wettzumachen. Aber heute war der Brasilianer schneller, er hat 5 Punkte aufgeholt», stellte Aegerter fest. «Jetzt sind noch drei Rennen zu fahren – und wir haben 26,5 Punkte Vorsprung. Morgen ist ein weiteres Rennen; wir werden wieder versuchen, um einen Podestplatz zu fighten. Ich hoffe, wir haben gutes Wetter und erleben ordentliche Fights.»

Rennergebnis Spielberg, MotoE, 1. Rennen, 20. August

1. Granado (BR), 7 Runden in 11:55,313 min.

2. Aegerter (CH), + 1,271 sec

3. M. Pons (E), + 1,797

4. Okubo (J), + 3,369

5. Garzo (E), + 3,589

6. A. Escrig (E), + 3,619

7. Zannoni, + 3,904

8. Torres (E), + 4,634

9. Fores (E), + 11,745

10. Manfredi (I), + 11,911

11. Maria Herrera (E), + 14,111

12. M. Alcoba (E), + 14,245

Cup-Stand (nach 9 von 12 Rennen)

1. Aegerter 178 Punkte. 2. Granado 151,5. 2. Ferrari 114,5. 4. Casadei 98. 5. M. Pons 95. 6. Okubo 70,5. 7. Canepa, 70,5. 8. Garzo 70. 9. Zannoni 57,5. 10. A. Escrig 49.