Domi Aegerter (1.): «Hoffe auf fantastische Rennen»

An diesem Wochenende findet in Misano das finale Wochenende des FIM MotoE-Weltcups im Rahmen der Motorrad-WM statt. Domi Aegerter sicherte sich am Freitag die Pole-Position, der Titelgewinn ist das Ziel.

Mit einem Vorsprung von 17,5 Zählern kam Domi Aegerter im MotoE-Weltcup zum GP nach Misano. Dort möchte der Schweizer seine Energica nach der Pole-Position am Freitag, auch am Samstag und Sonntag möglichst auf Platz 1 stellen. Sein Konkurrent Eric Granado kam in der Qualifikation nicht über Platz 4 hinaus.

«Wir haben großartig gearbeitet. Wir haben mit dem fünften Platz begonnen und konnten uns im Laufe des Tages verbessern. Ich konnte im Qualifying die schnellste Runde fahren, die Pole-Position ist sehr wichtig», freute sich der 31-Jährige. «Das Team hat das Motorrad deutlich verbessert, ich hatte ein viel besseres Gefühl als im FP2.»

Aegerter fügte hinzu: «In Spielberg bin ich nur von Platz 5 losgefahren, dadurch hatte ich einige Schwierigkeiten in der ersten Runde. Ich hoffe, dass ich am Samstag und Sonntag weiter vorne sein kann, um wirklich um das Podium oder den Sieg kämpfen zu können.»

«Wir können hoffentlich am Samstag oder Sonntag den MotoE-Weltcup absichern, aber ich hoffe, dass Wetter bleibt trocken oder sonnig, ohne Mischbedingungen», so der Supersport-Weltmeister und MotoE-Vize aus dem Vorjahr.

Was macht Misano so besonders für Aegerter? «Ich mag es, in Misano zu fahren, natürlich freue ich mich, vor den ganzen Fans zu fahren. Aus der Schweiz kommen sehr viele hier her, um uns zu unterstützen. Deshalb hoffe ich, bereits am Samstag ein fantastisches Ergebnis zu erzielen», stellte der Fahrer aus dem Team Dynavolt Intact GP klar.

MotoE Q2-Ergebnis, Misano (2. September):

1. Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP MotoE), 1:43,174 min.

2. Mattia Casadei (Pons Racing 40), +0,241 sec

3. Jordi Torres (Pons Racing 40), +0,268

4. Eric Granado (LCR E-Team), +0,277

5. Matteo Ferrari (Felo Gresini MotoE), +0,478

6. Miquel Pons (LCR E-Team), +0,563

7. Niccolò Canepa (WithU GRT RNF MotoE Team), +0,624

8. Alex Escrig (Tech3 E-Racing), +0,691

9. Xavi Cardelus (Avintia Esponsorama Racing), +0,720

10. Kevin Zannoni (Ongetta SIC58 Squadracorse), +0,847

MotoE-Stand (nach 10 von 12 Rennen)

1. Aegerter 194. 2. Granado 176,5. 3. Ferrari 121,5. 4. M. Pons 115. 5. Casadei 111. 6. Okubo 79,5. 7. Garzo 78. 8. Canepa 74,5. 9. Zannini 60,5. 10. A. Escrig 60. 11. Manfredi 45.5. 12. Torres 41.