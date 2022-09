Misano-MotoE-Finale: Platz 4 für Domi Aegerter

Nach dem vorzeitigen MotoE-Titelgewinn konnte der Schweizer Domi Aegerter am Sonntag mit Platz 4 in Misano gut leben.

Nach dem souveränen Titelgewinn im Samstag-Rennen erschien der neue MotoE-Weltcup-Sieger Dominique Aegerter mit einem goldenem Cup-Winning-Helm am Start des zwölften und letzten Saisonrennens. Bei ausgezeichneten Bedingungen und bei schönem Wetter gab sich Domi nach acht Runden mit Platz 4 hinter Ferrari, Cadasei und Granado zufrieden. Es war zum zweiten Mal in den zwölf Rennen 2022, dass er nicht aufs Podest fuhr – auch in Jerez eroberte er einen vierten Rang.

Um 15.30 Uhr erfolgte der Start pünktlich, Casadei gelang erneut ein Holeshot, er übernahm die Führung vor Aegerter, Granado in der ersten Kurve; alle Teilnehmer kamen sturzfrei durch.

1. Runde: Casadei, Aegerter, Granado, Torres, Ferrari

2. Runde: Aegerter kommt auf 0,2 sec ran, probiert es im letzten Abschnitt; Casadei, Aegerter, Granado +1 sec, Torres, Ferrari; Aegerter schnellste Runde in 1:42.916 min.

3. Runde: Aegerter versucht es erneut im letzten Abschnitt, Casadei, Aegerter +0.2 sec, Grandado, Ferrari, Torres

4. Runde: Casadei führt, Aegerter 0,2 sec dahinter, Granado liegt 07 sec hinter ihm, dann folgen Ferrari und Torres.

5. Runde: Aegerter in drittletzter Kurve vorbei, Aegerter, Casadei, Granado +0,6 sec, Ferrari, Torres.

6. Runde: Casadei an Aegerter vorbei in Kurve sieben, ersten Drei schieben sich zusammen, Casadei, Aegerter, Granado, Ferrari, Torres.

7. Runde: Ferrari holt auf, Ferrari an Granado vorbei, Casadei, Aegerter, Ferrari, Granado.

8. Runde: Aegerter mit Fehler in Schikane zurück auf dem vierten Platz. Er liegt jetzt 0,6 sec hinter Granado nach dem 2. Abschnitt.

Ferrari geht an Casadei vorbei, Casadei probiert es in der letzter Kurve, Ferrari kann jedoch die Linie halten und gewinnt vor Casadei und Granado. Aegerter wird Vierter und kommt zum zweiten Mal in dieser Saison nicht auf das Podium. 5. Jordi Torres, der vor einem Jahr hier am Sonntag den Weltcup gegen Aegerter gewonnen hat.

Ergebnisse MotoE, 2. Rennen in Misano, 4. September

1. Ferrari, 8 Runden in 13:52,553 min

2. Casadei, + 0,195 sec

3. Granado, + 0,673

4. Aegerter, + 1,092

5. Torres, + 1,304

6. Canepa, + 2,876

7. M. Pons, + 4,279

8. Escrig, + 5,762

9. Okubo, + 6,434

10. Zannoni, + 6,920

Weltcup-Endstand nach 12 Rennen

1. Aegerter 227 Punkte. 2. Granado 192,5. 3. Ferrari 162,5. 4. Cadasei 156. 5. M. Pons 124. 6. Okubo 95.5. 7. Canepa 94,5. 8. Garzo 86. 9. Escrig 79. 10. Zannoni 71,5. 11. Torres 65. 12. Manfredi 58,5. 13. M. Alcoba 46,5. 14. Fores 35,5. 15. Mantovani 25. 16. Maria Herrera 21. 17. Smith 12. 19. Tulovic 10. 20 Finello 9.