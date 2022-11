LCR E-Team verlängert Vertrag mit Eric Granado

Die Erfolgsstory vom Brasilier Eric Granado und dem LCR E-Team wird weitergehen. Der MotoE-Vizemeister verbleibt für 2023 beim Rennstall.

Erfreuliche Nachrichten aus dem Lager des LCR E-Teams. Nach fünf Siegen, acht Podestplätzen, einer Pole-Position sowie vier schnellsten Rennrunden hat Eric Granado bei der Führungsetage Eindruck hinterlassen und wird nach seinem ersten Jahr beim Elektro-Ableger des MotoGP-Rennstalls LCR Honda für 2023 an Bord bleiben.

Kein Wunder, besorgte der Brasilianer doch die erfolgreichste MotoE-Saison der Teamgeschichte, startet die LCR-Truppe bereits seit 2019 in der Meisterschaft.

«Es ist unglaublich, weiter mit LCR arbeiten zu dürfen. Sie haben mir in der vergangenen Saison vertraut und wir haben den Vizetitel geholt. Ich freue mich auf die nächste Saison, wo wir mit einem anderen Bike bei mehr Rennen starten werden. Und die MotoE wird zur Weltmeisterschaft, hinzu kommt sogar eine neue Strecke. Ich will vom Anfang bis zum Ende mein Maximum geben und danke Lucio und dem Team für ihr Vertrauen in mich.»

Lucio Cecchinello, der von 1993 bis 2003 als 125-ccm-Pilot aktiv war, freut sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit: «Eric war immer schon ein kompetitiver MotoE-Pilot und wir haben bis zum letzten Renen um den Titel gekämpft. Wir sind stolz darauf, den Vertrag verlängert zu haben.»

In der MotoE-Meisterschaft hatte Granado gegen den Schweizer Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) das Nachsehen, der mit 227 Punkten Meister wurde.