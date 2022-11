Octo Pramac MotoE komplettiert Line-up mit Rabat

Octo Pramac MotoE hat den zweiten Piloten neben Luca Salvadori gefunden. Ex-Moto2-Weltmeister Tito Rabat sattelt in der Elektro-Serie auf.

Das Line-up von Octo Pramac MotoE ist perfekt. Tito Rabat, Moto2-Weltmeister der Saison 2014 und 79-facher MotoGP-Starter, wird, wie Teamkollege Luca Salvadori auch, erstmals in der Elektro-Serie an den Start gehen. Der Rennstall gab die Verpflichtung des 33-jährigen Spaniers in den sozialen Medien bekannt.

Rabat bestritt seine letzten volle MotoGP-Saison im Jahr 2020, musste aber zum Saisonende seinen Platz beim Ducati-Kundenteam Avintia Esponsorama Racing unfreiwillig räumen. Für die Saison 2021 kam Rabat zu zwei Einsätzen, allerdings nur, weil sich Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martín verletzte und für die Läufe in Jerez und Le Mans passen musste.

Der Wechsel in die Superbike-Weltmeisterschaft 2021, da beim Ducati-Rennstall Barni Racing Team, entpuppte sich nach acht Veranstaltungen und 24 Rennen als Reinfall. Denn der Spanier fuhr lediglich ein Mal in die Top Ten und das beim ersten Estoril-Rennen, als Rabat auf Rang 9 ins Ziel kam. Zwar dockte der nun MotoE-Pilot für die Rennen in Portugal, Argentinien und auf Indonesien bei Kawasaki Puccetti Racing an, mehr als ein elfter Platz als bestes Ergebnis sprang allerdings nicht heraus.

Auf der Suche nach einem Neuanfang wechselte Rabat für die Saison 2022 in die spanische ESBK und fuhr auf dem Honda-Bike vom Team Laglisse zum Meistertitel. Im Sommer leistete sich Rabat gar einen Besuch in der Britischen Superbike (BSB). Der Abstecher nach Großbritannien mündete allerdings auf dem Thruxton Race Circuit in einer Blamage.

Octo Pramac MotoE avanciert mit der Verpflichtung des Spaniers zum siebten Rennstall, der das vollständige Line-up für die MotoE-Weltmeisterschaft 2023 bekannt gegeben hat.

Das provisorische MotoE-Feld 2023:

FELO Gresini Team: Matteo Ferrari, Alessio Finello

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi

Openbank Aspar Team: Jordi Torres, Maria Herrera?

Pons Racing 40 Team: Mattia Casadei, Nicholas Spinelli

Octo Pramac MotoE: Luca Salvadori, Tito Rabat

LCR E-Team: Miquel Pons, Eric Granado

Dynavolt Intact GP: Randy Krummenacher, Hector Garzo

Tech3 E-Racing: Hikari Okubo, Alessandro Zaccone

Avant Ajo MotoE: noch offen

RNF MotoE Team: noch offen