Dynavolt bestätigt Krummenacher und Garzo für 2023

Das MotoE-Weltcup-Siegerteam Dynavolt Intact GP wird 2023 in der neuen MotoE-WM mit Randy Krummenacher und Hector Garzo an den Start gehen.

Das Team aus dem deutschen Memmingen hat sein Faherduo für die MotoE-Weltmeisterschaft 2023 fixiert. Der Schweizer Randy Krummenacher sowie der Spanier Hector Garzo werden auf einer Elektro-Ducati starten. Krummenacher folgt damit auf seine Schweizer Landsleute Jesko Raffin (2019) und Dominique Aegerter (2020 bis 2022), der in der Saison 2022 gar den MotoE-Titel nach Memmingen holte.

Sowohl Krummenacher als auch Garzo werden mit den neuen Ducati V21L-Bikes antreten, die bei einem Gesamtgewicht von 225 Kilogramm eine Leistung von 150 PS hervorbringt.

«Krummi» startete seine Motorrad-Karriere im deutschen ADAC-Junior-Cup auf einem 125-Zweitakter von Aprilia und stieg in der Folge als Pilot von Red Bull-KTM in die 125er-WM auf. Nach fünf Jahren in der Moto2-Weltmeisterschaft, folgte ein erfolgreiches Intermezzo in der Supersport-Weltmeisterschaft, wo der 32-Jährige den Titel holte.

«Auf mich wartet in der nächsten Saison eine neue und aufregende Erfahrung», erklärte Krummenacher. «Ich kenne Jürgen Lingg, den Chef des Dynavolt Intact GP-Teams, seit ich in der 125er-Klasse gefahren bin. Als ich las, dass Ducati die Motorräder für 2023 liefert, entschied ich mich, ihn zu kontaktieren. Das Team Intact GP suchte nach zwei schnellen Fahrern, und beide Seiten waren interessiert, dieses Projekt gemeinsam anzugehen. Wir trafen und für einen ersten Austausch und ich sah sofort, wie spannend dieses Projekt aus verschiedenen Gründen für mich ist.»

Krummi weiter: «Das Team von Jürgen Lingg ist sehr erfahren und professionell. Das sieht man auch daran, dass sie in dieser Saison die Gesamtwertung der MotoE mit Dominique Aegerter gewonnen haben. Die Kombination aller Faktoren begeistert mich und ich glaube, dass wir alles haben was es braucht, damit wir um den Titel kämpfen können. Die Ducati V21L wird für alle Fahrer und Teams neu sein, deshalb ist es kein Nachteil für mich, dass ich sie noch nie gefahren bin. Ich kann kaum erwarten im März auf die Strecke zu gehen und dieses neue und aufregende Abenteuer zu beginnen. Ich möchte dem Team Dynavolt Intact GP und all meinen Sponsoren danken; ich kann es kaum erwarten, mit ihnen die Emotionen und die positiven Erfahrungen zu teilen.»

Auch Hector Garzoist gespannt auf die neue MotoE-WM. «Ich freue mich, bei dem Cup-Siegerteam IntactGP einzusteigen und die erste Saison auf Ducati-Bikes zu beginnen. Mein Ziel ist es, mit der gesamten Intact GP-Crew wirklich hart zu arbeiten. Mal sehen, ob wir es schaffen, uns an die Spitze zu arbeiten und die angestrebten Ergebnisse zu erzielen. Natürlich hoffe ich, einer der Titelanwärter in der MotoE-Weltmeisterschaft 2023 zu sein. Also freue ich mich riesig auf den Start und zähle schon die Tage bis zu den Vorsaisontests und dem Saisonstart.»