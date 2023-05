Favorit Granado verpasst MotoE-Auftakt in Le Mans 10.05.2023 - 12:46 Von Nora Lantschner

© LCR Eric Granado wird sich am Wochenende nicht auf seine Ducati schwingen

Die Nachwirkungen seines Sturzes beim Superbike-Meeting in Barcelona hindern Eric Granado (LCR E-Team) auch an einem Start beim MotoE-Auftakt in Le Mans am kommenden Wochenende.