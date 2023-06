Mugello: Granado siegt nach Abbruch, Krummi 7.

Geburtstagskind Eric Granado holte im Regenrennen in Mugello seinen ersten MotoE-Saisonsieg, nachdem das Rennen wegen eines Sturzes von Mattia Casadei abgebrochen werden musste. Randy Krummenacher landete auf Platz 7.

Der Start des zweiten MotoE-WM-Rennens in Mugello wurde aufgrund starker Regenfälle um zehn Minuten nach hinten verschoben. Zudem wurde die Renndistanz von sieben auf sechs Runden verkürzt.

Tito Rabat und Luca Salvadori aus dem Pramac MotoE Team mussten das Rennen aus der Boxengasse aufnehmen, nachdem sie beim Versuch, eine zweite Besichtigungsrunde durchzuführen, zu spät durch die Boxengasse rollten.

1. Runde: Mattia Casadei führt das Feld in Kurve 1 an. Pole-Mann Matteo Ferrari auf Platz 2 vor Randy Krummenacher (3.), Kevin Manfredi (4.) und Eric Granado (5.).

2. Runde: Ferrrari übernimmt die Führung. Granado und Manfredi relegieren Casadei auf Rang 4. Pons verliert in Kurve 5 das Vorderrad und stürzt.



3. Runde: Ferrari, Manfredi, Granado und Casadei bilden das Spitzen-Quartett. Dahinter kämpfen Mantovani, Torres und Krummenacher um Platz 5.

4. Runde: Ferrari führt weiterhin mit 0,3 sec. Dahinter erobert Granado beim Anbremsen auf Kurve 1 Platz 2. WM-Leader Jordi Torres hat als Sechster den Anschluss an die Führenden verloren.



5. Runde: Granado übernimmt in Kurve 1 die Führung. Ferrari und Manfredi auf 2 und 3. Der Sieger aus Lauf 1, Mantovani, stürzt in Kurve 3, während Granado eine Lücke von neun Zehntelsekunden herausfährt. Casadei rutscht in Kurve 14 aus dem Rennen und richtet dabei seine Ducati übel zu.

Letzte Runde: Granado führt 1,4 sec vor Manfredi, Ferrari und Spinelli. Casadeis Sturz ruft eine rote Flagge hervor, sodass Granado zum Rennsieger erklärt wird. Manfredi und Ferrari landen auf den Plätzen 2 und 3.

Ergebnis MotoE-WM-Lauf 2 Mugello, 10. Juni

1. Eric Granado, 6 Runden in 11:25,573 min

2. Kevin Manfredi, + 1,374 sec

3. Matteo Ferrari, + 1,992

4. Nicolas Spinelli, + 2,513

5. Jordi Torres, + 4,269

6. Hector Garzo, + 4,456

7. Randy Krummenacher, + 7,157

8. Mika Perez, + 7,486

9. Alessandro Zaccone, + 7,530

10. Kevin Zannoni, + 15,572

11. Luca Salvadori, + 15,700

12. Hikari Okubo, + 17,689

13. Tito Rabat, + 21,489

14. Maria Herrera, + 21,589

15. Miquel Pons, + 58,984

MotoE-WM-Stand nach 4 von 16 Rennen:

1. Torres, 63 Punkte. 2. Ferrari 59. 3. Garzo 59. 4. Krummenacher 45. 5. Manfredi 38. 6. Mantovani 35. 7. Granado 35. 8. Zannoni 35. 9. Casadei 29. 10. Zaccone 27. 11. Spinelli 24. 12. Okubo 22. 13. Rabat 17. 14. Salvadori 17. 15. Perez 15. 16. Finello 14. 17. Pons 10. 18. Herrera 5.