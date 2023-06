Sachsenring, Rennen 1: Krummi hinter Torres Zweiter

Das erste MotoE-Rennen des Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland verlief turbulent, am Ende gewann Jordi Torres aus dem Openbank Aspar Team vor dem Schweizer Randy Krummenacher (Dynavolt Intact GP).

Nach den morgendlichen Regenschauern präsentierte sich der Sachsenring für das erste von zwei MotoE-Rennen des Tages trocken. Auf der Pole-Position stand WM-Leader Jordi Torres, Randy Krummenacher griff von Startplatz 7 an. Matteo Ferrari stand nur auf Platz 10, er war wegen eines technischen Vergehens vom Q2 verdrängt worden.

So lief das 10-Runden-Rennen:

1. Runde: Nicholas Spinelli geht von Startplatz 4 vor Garzo, Granado und Torres in Führung. «Krummi» auf Platz 6.



2. Runde: Garzo übernimmt die Führung.



3. Runde: Granado und Torres kämpfen um Platz 2, dahinter lauert Casadei – und Krummenacher ist als 5. ebenfalls dran.



4. Runde: Torres nimmt den Führenden Garzo ins Visier, kann aber noch keinen Angriff setzen.



5. Runde: Nur zwei Zehntel dahinter streiten Casadei und Granado um Platz 3.



6. Runde: Zu Beginn der dritten Runde schiebt sich Krummi an Casadei vorbei auf Platz 4. Eine knappe halbe Sekunde vor dem Schweizer übernimmt Granado Platz 2 von Torres.



7. Runde: Granado geht in Führung.



8. Runde: Szenen wie in der Moto3 in Kurve 1, Granado hält vor Torres, Garzo und Krummenacher die Führung. Spinelli und Ferrari komplettieren die Sechsergruppe an der Spitze – und Zaccone schiebt sich ebenfalls heran.



9. Runde: Torres geht vor Granado in Führung, dahinter hält Garzo den Angriffen seines Teamkollegen Krummenacher noch stand.



10. Runde: Granado geht in Kurve 1 weit und stürzt, auch Garzo landet nach Kontakt mit Spinelli im Kiesbett der ersten Kurve. Durch das Durcheinander setzt sich Torres auf Platz 1 ab und Spinelli rückt vor Krummenacher auf Platz 2 vor – aber Krummi findet noch einen Weg vorbei am Italiener auf den zweiten Rang.

MotoE-Ergebnis, Sachsenring, Rennen 1 (17.6.):

1.Torres, 10 Rdn in 14:46,636 min

2. Krummenacher, + 0,778 sec

3. Spinelli, + 0,928

4. Ferrari, + 1,014

5. Zaccone, + 1,370

6. Casadei, + 3,550

7. Rabat, + 4,772

8. Miquel Pons, + 4,850

9. Mantovani, + 5,282

10. Okubo, + 6,481

11. Zannoni, + 7,318

12. Manfredi, + 7,949

13. Perez, + 13,567

14. Finello, + 18,576

15. Maria Herrera, + 18,761

16. Salvadori, + 21,661

MotoE-WM-Stand nach 5 von 16 Rennen:

1. Torres, 88 Punkte. 2. Ferrari 74. 3. Krummenacher 65. 4. Garzo 59. 5. Mantovani 42. 6. Manfredi 42. 7. Spinelli 40. 8. Zannoni 40. 9. Casadei 39. 10. Zaccone 38. 11. Granado 35. 12. Okubo 28. 13. Rabat 26. 14. Pons 19. 15. Perez 18. 16. Salvadori 17. 17. Finello 16. 18. Herrera 8.