Assen, Rennen 1: Ferrari-Sieg, Krummenacher Dritter

Im ersten MotoE-Rennen der Dutch TT in Assen feierte Matteo Ferrari aus dem Felo Gresini Team einen souveränen Sieg. Für Dynavolt-Intact-Rookie Randy Krummenacher gab es einen weiteren Podestplatz.

Die schnellste Qualifying-Zeit hatte am Freitag eigentlich Mattia Casadei aus dem Pons-Team vorgelegt, aber weil sein Reifendruck unter dem Limit lag, wurde seine beste Q2-Zeit gestrichen. Damit rückte WM-Leader Jordi Torres aus dem Openbank Aspar Team auf die Pole-Position vor, der Schweizer Randy Krummenacher (Dynavolt Intact GP) eröffnete als Vierter die zweite Startreihe.

So lief das erste MotoE-Rennen in Assen:

Start: Torres geht von der Pole in Führung, Krummenacher reiht sich hinter Ferrari auf Platz 3 ein.



1. Runde: Ferrari verliert keine Zeit und geht gleich an Torres vorbei. Casadei ist nach der ersten Runde schon auf Platz 6 angekommen.



2. Runde: Granado verdrängt Krummenacher kurzzeitig von Platz 3, aber der Schweizer kontert. Durch den Kampf der Verfolger kommen vorne Ferrari und Torres leicht weg. Casadei schiebt sich auf Rang 5 nach vorne.



3. Runde: Mantovani, Zannoni und Rabat liefern sich einen engen Kampf um Rang 6.



4. Runde: Casadei schnappt sich nach Start-Ziel Platz 4 von Granado. Der Brasilianer muss sich dann auch gegen Mantovani wehren – zunächst noch erfolgreich.



5. Runde: An der Spitze baut Ferrari seinen Vorsprung auf Torres auf mehr als eine halbe Sekunde aus. Krummenacher hat auf Platz 3 weitere 0,7 sec Rückstand auf Torres, hält gleichzeitig aber Casadei und Co. auf Abstand.



6. Runde: «Krummi» kommt Torres ein paar Zehntel näher. Dahinter bahnt sich ein Zweikampf um Platz 4 zwischen Casadei und Mantovani an.



Letzte Runde: Ferrari fährt ungefährdet seinem zweiten Saisonsieg entgegen. Krummenacher kann kein Manöver mehr setzen und kreuzt die Ziellinie hinter Torres als Dritter. Auf Platz 4 behauptet sich Casadei.

MotoE-Ergebnis Assen, Rennen 1 (24. Juni):

1. Matteo Ferrari, 7 Runden

2. Jordi Torres, + 0,676 sec

3. Randy Krummenacher, + 0,955

4. Mattia Casadei, + 2,230

5. Andrea Mantovani, + 2,330

6. Eric Granado, + 3,068

7. Hector Garzo, + 7,054

8. Tito Rabat, + 7,182

9. Nicholas Spinelli, + 7,190

10. Kevin Zannoni, + 7,232

11. Miquel Pons, + 7,345

12. Alessandro Zaccone, + 7,489

13. Kevin Manfredi, + 7,715

14. Hikari Okubo, + 8,195

15. Alessio Finello, + 14,156

16. Luca Salvadori, + 14,617

17. Mika Perez, + 18,514

18. Maria Herrera, + 38,627

MotoE-WM-Stand nach 7 von 16 Rennen:

1. Torres, 124 Punkte. 2. Ferrari 111. 3. Garzó 93. 4. Krummenacher 91. 5. Casadei 73. 6. Mantovani 59. 7. Granado 58. 8. Spinelli 52. 9. Zaccone 51. 10. Zannoni 50. 11. Manfredi 48. 12. Okubo 38. 13. Rabat 36. 14. Pons 29. 15. Perez 19. 16. Finello 17. 17. Salvadori 17. 18. Herrera 8.