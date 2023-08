Doppelsieg für Casadei, Platz 7 für Krummenacher

Mattia Casadei holt sich auch im zweiten Rennen der MotoE auf dem Red Bull Ring den Sieg. Zweiter wird Matteo Ferrari vor Kevin Zannoni. Randy Krummenacher beendet den Lauf an der siebenten Stelle.

Im ersten Rennen der MotoE auf dem Red Bull holte sich Mattia Casadei (HP Pons Los40) den Sieg, doch der Italiener kam dabei wie die Jungfrau zum Kind. Drei Kurven vor dem Ziel legte sich der mit einer Sekunde führende Matteo Ferrari (Felo Gresini MotoE) ins Kiesbett und machte damit den Weg frei für seinen Landsmann. Die weiteren Positionen auf dem Podium belegten der Brasilianer Eric Granado und der Italiener Kevin Zannoni (Ongetta SIC58 Squadracorse), der überraschenderweise von der Pole-Position ins Rennen gegangen war. Für den Schweizer Randy Krummenacher (Dynavolt Intact GP MotoE) gab es mit Platz 11 ein ernüchterndes Ergebnis.

1. Runde: Zannoni nützt die beste Startposition, um in Führung zu gehen. Dahinter reihen sich Casadei und Granado ein. Es ist aber Casadei, der als Erster aus der Startrunde zurückkommt. Unglücksrabe Ferrari liegt an der vierten Stelle, Krummenacher folgt an der zehnten Stelle.

2. Runde: Nach Runde 2 ist die Spitze unverändert, die Top-8 liegt innerhalb einer Sekunde, der Rest ist bereits um mehr als zwei Sekunden abgehängt. Krummi ist Neunter.

3. Runde: Ferrari übernimmt von Granado die dritte Position, während es Casadei gelingt, sich abzusetzen.

4. Runde: In den Bremszonen setzen Zannoni und Ferrari alles, um ihren Rückstand zu verkleinern. Krummenacher hält den neunten Platz.

5. Runde: Granado stürzt in Kurve 3 und verliert damit seinen vierten Rang. Meisterschaftsleader Torres ist bereits Sechster, unmittelbar vor Krummenacher.

6. Runde: Casadei führt die Gruppe in die letzte Runde, sein Vorsprung beträgt allerdings nur noch 0,194 Sekunden.

7. Runde: Ferrari setzt sich an die zweite Stelle, aber Casadei hält dem Druck stand und gewinnt auch das zweite Rennen in Österreich. Es ist sein dritter Erfolg in Serie, nachdem er bereits das zweite Rennen in Assen für sich entschieden hatte. Zannoni holt sich den dritten Platz und macht das Italo-Trio perfekt. Hinter den Spaniern Pons und Garzó beenden Torres und Krummenacher das Rennen an der sechsten bzw. siebenten Stelle.

Rennergebnis MotoE-WM, Rennen 2, Red Bull Ring (19. August):

1. Casadei, 7 Runden in 11:37,686 min

2. Ferrari, + 0,077 sec

3. Zannoni, + 0,373

4. Pons, + 2,158

5. Garzó, + 2,246

6. Torres, + 3,929

7. Krummenacher, + 5,638

8. Okubo, + 6,337

9. Mantovani, + 8,352

10. Manfredi, + 8,868

11. Zaccone, + 9,018

12.Gutierrez, + 9,101

13. Finello, + 9,436

14. Rabat, + 9,837

15. Perez, + 10,527

16. Finello, + 10,869

17. Herrera, + 19,039

18. Granado, + 43,639

WM-Stand nach 12 von 16 Rennen:

1. Torres 189 Punkte

2. Casadei 174

3. Ferrari 173

4. Garzo 146

5. Krummenacher 137

6. Granado 127

7. Zannoni 95

8. Manfredi 94

9. Mantovani 82

10. Spinelli 82

11. Zaccone 74

12. M. Pons 72

13. Okubo 62

14. Rabat 49

15. Perez 43

16. Finello 28

17. Salvadori 22

18. Maria Herrera 14

19. Gutierrez 8