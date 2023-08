Ferrari schmeißt Sieg weg, Casadei sagt grazie

Mit einem beruhigenden Vorsprung stürzt Matteo Ferrari drei Kurven vor der Zielflagge und überlässt den Sieg seinem italienischen Landsmann Mattia Casadei. Der Schweizer Randy Krummenacher wird Elfter.

Mit der überraschenden Pole-Position von Kevin Zannoni (Ongetta SIC58 Squadracorse) endete das Qualifying für die MotoE auf dem Red Bull Ring. Sein italienischer Landsmann Mattia Casadei (HP Pons Los40) landete vor dem Brasilianer Eric Granado (LCR E-Team) auf dem zweiten Startplatz. Für den spanischen Meisterschaftsführenden Jordi Torres (Openbank Aspar Team) und dem Schweizer Krummenacher Randy Krummenacher (Dynavolt Intact GP MotoE) endete das zweite Zeittraining enttäuschen, nachdem sie im Quali 1 noch die Plätze 1 und 2 gelegt hatten. Sie stehen auf den Plätzen 8 bzw. 10.

1. Runde: Zannoni kommt am besten von der Startlinie weg, gefolgt von Granado und Casadei, Krummenacher beendet die ersten Runde an der zwölften Stelle. Mantovani stürzt

2. Runde: Zannoni behauptet die Führung, allerdings nur 0,074 Sekunden vor Casadei, der Granado von der zweiten Stelle verdrängt hat

3. Runde: In der Jochen-Rindt-Kurve gehen Casadei und Ferrari an ihrem italienischen Landsmann vorbei, Granado überholt den Polesetter eine Kurve später. Die Top-4 liegen mehr als eine Sekunde vor dem Rest des Feldes, Krummi ist an die 13. Stelle zurückgefallen

4. Runde: Führungswechsel, jetzt hat Ferrari die Nase vorne. Jordi Torres, der WM-Führende, liegt nur auf Platz 8

5. Runde: Langsam, aber sicher setzt sich Ferrari von seinen Verfolgern ab. Zwei Runden vor Schluss hat er eine halbe Sekunde Vorsprung auf Casadei, Granado und Zannoni haben bereits mehr als eine Sekunde auf den Leader verloren

6. Runde: Während es an der Spitze keine Veränderung gibt, haben sich Torres auf Rang 6 und Krummenacher auf Platz 10 verbessert

7. Runde: Mit dem sicheren Sieg vor Augen unterläuft Ferrari ein Fehler und findet sich im Kiesbett wieder. So kommt Casadei unverhofft zum Sieg, Granado wird vor Zannoni Zweiter. Krummenacher verliert wieder eine Position und sieht die Zielflagge auf dem elften Rang.

Rennergebnis MotoE-WM, Rennen 1, Red Bull Ring (19. August):

1. Casadei, 7 Runden in 11:37,993 min

2. Granado, + 1,218 sec

3. Zannoni, + 1,382

4. Garzo, + 1,466

5. Torres, + 4,114

6. Pons, + 5,950

7. Zaccone, + 8,394

8. Perez, + 9,199

9. Manfredi, + 9,498

10. Rabat, + 9,637

11. Krummenacher, + 9,806

12. Gutierrez, + 9,980

13. Spinelli, +10,585

14. Finello, +11,719

15. Herrera, +17,012

16. Ferrari, +1:30,121 min

Out: Mantovani, Okubo.