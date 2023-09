1. Rennen, Misano: Sieg für WM-Titel für Casadei

Im vorletzten MotoE-WM-Lauf der Saison setzte sich in Misano WM-Leader Casadei knapp durch. Konkurrent Jordi Torres fiel nach Frühstart wegen eines «double long lap»-Penalty zurück.

Matteo Ferrari hatte sich am Freitag eigentlich die Pole-Position gesichert, aber wegen eines Reifendruck-Vergehens wurde er auf Platz 10 strafversetzt. Mattia Casadei wollte daheim den ersten WM-Titel sicherstellen, Tito Rabat stürzte in der ersten Runde. Aber Torres ging in Führung vor Casadei und Spinelli. 13. Krummenacher.

1. Runde: Torres führt vor Casadei, aber Torres bekam für seinen Frühstart einen «double long lang»-Penalty. Dadurch wurde die Aufgabe für Casadei wesentlich einfacher. Dann stürzte Mantovani.

2. Runde: Casadei führt 0,2 sec vor Spinelli und Torres. 4. Garzo vor Zannoni und Ferrari. 12. Krummi.

3. Runde: Casadei führt 0,345 sec vor Spinelli und Garzo. 4. Torres vor Zannoni. 12. Krummi.

4. Runde: Auf Platz 1 weiter Casadei aus dem HP Pons-Los40-MotoE-Team, der zuletzt fünf Siege erobert hat. Er hält sich 0,195 sec vor Garzo, Spinelli und Zannoni.

5. Runde: Garzo jetzt 0,114 sec hinter Casadei. 11. Krummi. 12. Torres, der jetzt seine Strafe absolviert hat und 7,7 sec hinter dem Spitzenreiter zurückgefallen ist.

6. Runde: Casadei hat den Abstand zu Spinelli und Garzo auf 0,430 sec vergrössert. 9. Krummi. 11. Tores, jetzt 8,219 sec zurück.

7. Runde: Casadei ist auf dem besten Weg zum Titelgewinn. Doch Garzo will ihm den Sieg streitig machen.

8. Runde: Casadei gewinnt 0,021 sec vor Garzo. Granado kam nach einem Ausrutscher über Platz 14 nicht hinaus.

Ergebnis MotoE, Rennen 1 in Misano (9.9.):

1. Casadei, 8 Runden

2. Garzo, + 0,021 sec

3. Spinelli, + 0,241

4. Manfredi, + 0,816

5. Zannoni, + 0,898

6. Ferrari, + 0,1,085

7. Zaccone, + 1,5,562

8. Krummenacher, + 7,406

9. Okubo, + 9,301

10. Torres, + 9,369

11. Perez

12. Finello

13. Maria Herrera, + 16,580

14. Granado

15. M. Pons

MotoE-WM-Stand nach 15 von 16 Rennen:

1. Casadei, 244 Punkte. 2. Ferrari 207. 3. Torres 204. 4. Garzo 195. 5. Krummenacher 162. 6. Granado 139. 7. Mantovani 127. 8. Spinelli 125. 9. Zannoni 120. 10. Manfredi 117. 11. Zaccone 98. 12. M. Pons 91. 13. Okubo 75. 14. Perez 50. 15. Rabat 49. 16. Finello 34. 17. Salvadori 22. 18. Herrera 17. 19. Gutierrez 15.