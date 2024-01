Gresini MotoE Team nimmt erneut Anlauf auf WM-Titel

Im Rahmen der Gresini Teamvorstellung in Riccione wurde mit Matteo Ferrari und Alessio Finello auch das diesjährige MotoE-Aufgebot präsentiert. Mit der Ducati V21L will die Mannschaft wieder auf Titeljagd gehen.

Sowohl das Farbkonzept als auch die Mission des Felo Gresini MotoE Teams ähneln 2024 denen des Vorjahres. Mit Matteo Ferrari will man versuchen, den Titel wieder in die Reihen der Gresini-Familie zu holen. Für Ferrari ist es das sechste Jahr in dieser Struktur. Der 26-Jährige hat dabei beachtliche Erfolge vorzuweisen. Nach dem Cup-Sieg im Premierenjahr 2019 folgte 2020 der Vizetitel sowie in den Jahren 2021 bis 2023 jeweils Gesamtrang 3.

«Ich bin sehr glücklich, diese sechste gemeinsame Saison zu beginnen. Das Ziel ist ganz klar. Wir müssen mit der gleichen Geschwindigkeit wie im letzten Jahr starten», unterstrich der Italiener seine Ambitionen. Ferrari wird 2024 versuchen, seine drei Siege und sieben Podestplätze aus der Vorsaison zu überbieten.

Am Samstagabend präsentierte das Team im italienischen Riccione den Look ihrer diesjährigen Ducati V21L, die seit 2023 in der MotoE-WM zum Einsatz kommt. Der Hauptsponsor Felo, ein Hersteller für Elektro-Scooter, ist auch in diesem Jahr wieder prominent auf der Verkleidung vertreten.

«Die Lackierung ist sehr schön, ein paar kleine Änderungen haben ihr den letzten Schliff gegeben. Im Kalender 2024 wird es eine neue Strecke geben, Portimão, auf der die erste Runde der Meisterschaft ausgetragen wird. Es wird definitiv einige neue Features an der Maschine geben. Ich es kaum erwarten, auf die Strecke zu gehen und sie zu testen», kommentierte Ferrari mit Vorfreude.

Geringer fallen die Erwartungen an den Vorjahres-16., Alessio Finello, aus. «Ich bin stolz darauf, mir das dritte Jahr in Folge die Box mit Matteo zu teilen. Er ist eine großartige Unterstützung für mich und wir helfen uns gegenseitig. Ich kann es kaum erwarten, die Ducati in Portimão zu testen, denn es ist eine spektakuläre Piste. Dieses Jahr müssen wir die Ergebnisse liefern, die wir verdienen. Denn in den vergangenen drei Jahren haben das Team und ich harte Arbeit und großes Engagement in dieses Projekt gesteckt.»

MotoGP-Tests der Vorsaison 2024

01. bis 03. Februar: Shakedown-Test Sepang (für Testfahrer, Rookies sowie Fahrer auf Fabrikaten aus der «concessions»-Gruppe D)

06. bis 08. Februar: Sepang-Test

19. und 20. Februar: Katar-Test



MotoGP-Tests der Saison 2024

29. April: Jerez

03. Juni: Mugello

09. September: Misano



Moto2-Tests der Vorsaison 2024

24. und 25. Februar: Portimão (Privat-Test)

28. Februar bis 1. März: Jerez (IRTA-Test)



Moto3-Tests der Vorsaison 2024

22. und 23. Februar: Portimão (Privat-Test)

28. Februar bis 1. März: Jerez (IRTA-Test)



MotoE-Tests der Vorsaison 2024

21. bis 23. Februar: Portimão

21. März: Portimão