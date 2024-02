MotoE-Feld 2024: Andrea Mantovani mit Forward dabei

Während der MotoGP-Shakedown bereits läuft, beginnt die MotoE-Saison 2024 in knapp drei Wochen mit den ersten Testfahrten. Das Fahrerfeld ist fast komplett.

Während Trackhouse Racing die zwei MotoGP-Slots von RNF übernahm, tritt in der MotoE-WM Forward Racing die Nachfolge von Razlan Razalis Truppe an. Das teilte Giovanni Cuzari im Dezember mit, am 8. Februar ist im Club 55 in Mailand die offizielle Vorstellung angesetzt.

Bereits jetzt steht mit Andrea Mantovani auch der erste Fahrer für das Forward-MotoE-Team fest: Das verkündete der 29-jährige Italiener selbst über seine Social-Media-Kanäle. Im Vorjahr feierte er noch in RNF-Farben zwei MotoE-Siege und beendete die Weltmeisterschaft in der Endabrechnung auf Rang 8.

Als Teamkollegin für Mantovani ist Maria Herrera im Gespräch, die 27-jährige Spanierin nahm am Ende der vergangenen Saison nach fünf gemeinsamen Jahren vom Aspar Team Abschied.

Das MotoE-WM-Teilnehmerfeld 2024

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

MTHelmets-MSi: Oscar Gutierrez, Miquel Pons

LCR E-Team: Eric Granado, Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo, Lukas Tulovic

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Openbank Aspar Team: Jordi Torres, Kevin Zannoni

Forward Racing: Andrea Mantovani, Maria Herrera?

Aruba.it: Fahrer noch offen

MotoE-Tests der Vorsaison 2024

21. bis 23. Februar: Portimão

21. März: Portimão

Der MotoE-WM-Kalender 2024

23. März: Portimão/Portugal

11. Mai: Le Mans/Frankreich

25. Mai: Catalunya/Spanien

01. Juni: Mugello/Italien

29. Juni: Assen/Niederlande

06. Juli: Sachsenring/Deutschland

17. August: Red Bull Ring/Österreich

07. September: Misano/Italien