MotoE: Tulovic Zweiter im ersten freien Training

Verhaltener, aber guter Start auf nicht ganz trockenem Asphalt in Portugal – Lucas Tulovic

Bei nicht eindeutigen Bedingungen gingen pünktlich 8.30 Uhr Ortszeit die ersten Piloten der MotoE auf die Rennstrecke von Portimão. Gestern hatte es geregnet – noch ließen es die Fahrer mit Vorsicht angehen.

Startschuss für Gran Prémio de Portugal an der Algarve. Leise, aber nicht heimlich, machten sich soeben die Piloten der MotoE-Weltmeisterschaft auf ihre ersten Freitags-Runden. Auf einer teilweisen noch feuchten Piste nahmen nicht alle Fahrer des Feldes das Free Practice 1 in Angriff. Prominenteste Sitzenbleiber der 15-minütigen Einheit waren Eric Granado und Matteo Ferrari. Auch die des Feldes, Maria Herrera blieb in der Box.

Lukas Tulovic, einziger Fixstarter mit deutschem Pass, kam gut in den Tag. Für das Dynavolt IntactGP drehte er hinter Alessandro die zweitschnellste Zeit. Dritter: MotoE Routinier Jordi Torres, der 2024 wieder für die Mannschaft um Altmeister Jorge «Aspar» Martinez dabei ist.

MotoE-Free Practice 1

1. Alessandro Zaccone (I), Tech3-E-Racing, 2:01,198

2. Lukas Tulovic (D), Dynavolt IntactGP MotoE, 2:01,309

3. Jordi Torres (E), Openbank Aspar Team; 2:01,473