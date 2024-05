MotoE, Lauf 2: Nicholas Spinelli wird Doppelsieger!

Nicholas Spinelli setzte sich in Le Mans auch im zweiten Moto-E-Lauf gegen die Konkurrenz durch

Den vierten MotoE-Lauf dieser Saison konnte Nicholas Spinelli für sich entscheiden. Beim zweiten Rennen in LeMans gewann er vor Mattia Casadei und Oscar Gutierrez. Lukas Tulovic konnte das Rennen auf Position 6 beenden.

Nachdem zur Mittagszeit bereits der erste Lauf der MotoE in Le Mans stattfand, durften die Piloten nur vier Stunden später wieder auf der Strecke, auf der Spitzengeschwindigkeiten von 250Km/h erreicht werden, gegeneinander antreten. Durchgesetzt hat sich in dem 8 Runden umfassenden Rennen (was einer Distanz von etwa 33,5 Kilometern entspricht) erneut der Sieger des ersten Laufes, Nicholas Spinelli.

Die Startpositionen entsprachen dem ersten Lauf: Von der Pole startete Hector Garzo vom Team Dynavolt Incact GP vor Spinelli und Eric Granado. Aus der zweiten Reihe starteten Mattia Casadei, Oscar Gutierrez und Jordi Torres. Der einzige deutsche Pilot in der Startaufstellung, Lukas Tulovic, durfte das Rennen von der neunten Position in Angriff nehmen.

Das Rennen ging gleich los, es gibt in der MotoE keine Aufwärmrunde. In der ersten Kurve konnte Spinelli Polesetter Garzo überholen, der auf Position 3 durchgereicht wurde. Tulovic verlor eine Position, womit er einen besseren Start als im ersten Lauf hinlegte.

In der zweiten Runde überholte Casadei dann Spinelli in der ersten Kurve. Einen schwachen Start erlebte Jordi Torres, der bis auf Platz 12 durchgereicht wurde. Spinelli und Garzo kämpften um den zweiten Platz, was Casadei half, einen kleinen Vorsprung herauszufahren.

Die ersten fünf Piloten konnten sich etwas vom Feld absetzen. In Runde 3 stürzte dann plötzlich Hector Garzo – ein Horror-Wochenende für den Spanier, der Le Mans ohne Punkte verlässt. Spinelli konnte unterdessen Casadei wieder überholen. Die Top-4 zur Rennhalbzeit: Spinelli, Casadei, Gutierrez und Zaccone.

Eric Granado stürzte im Laufe des Rennens, ein weiterer Favorit auf den MotoE-Titel war damit draussen. Das spülte Tulovic auf Position 8 vor. Spinelli und Casadei konnten sich leicht von ihren Verfolgern absetzen. Weiter hinten im Feld erhielt Kevin Zannoni eine Long-Lap-Strafe, da er eine Kurve abgekürzt hatte. Torres kämpfte sich zwei Runden vor Schluss auf Position 7 vor.

In den finalen Runden versuchte Casadei seinen Landsmann Spinelli zu überholen. Dieser konnte jedoch kontern. Gutierrez kämpfte sich in der letzten Runde an die beiden Streithähne noch heran, doch Spinelli, der großartig seine Position verteidigte, konnte sein Wochenende mit zwei Siegen perfekt abschließen. Zweiter wurde Mattia Casadei vor Oscar Gutierrez.

Weiter hinten im Feld stürzte Torres in der letzten Runde in Kurve 10. Die Top-10 komplettierten Alessandro Zaccone, Andrea Mantovani, Lukas Tulovic, Miquel Pons, Matteo Ferrari, Kevin Zannoni und Alessio Finello. In der Wertung liegt Spinelli (75 Punkte) nach seinem dritten Saisonsieg im vierten Rennen knapp hinter Casadei (77 Punkte). Tulovic liegt nach dem Le Mans-Wochenende mit 38 Punkten auf Rang 6.

Ergebnis MotoE-Rennen 2, Le Mans (11. Mai):

01. Nicholas Spinelli (I), Tech3-E-Racing, 13:28,043 min

02. Mattia Casadei (I), LCR-E Team, +0,139 sec

03. Oscar Gutierrez (E), Axxis-MSI, +0,410

04. Alessandro Zaccone (I), Tech3-E-Racing, +1,932

05. Andrea Mantovani (I), Klint Forward Factory Team, +4,345

06. Lukas Tulovic, Dynavolt Intact GP MotoE, +4,928

07. Miquel Pons, Axxis-MSI, +5,828

08. Matteo Ferrari, QJMotor Gresini, +5,994

09. Kevin Zannoni, Openbank Aspar Team, +7,226

10. Alessio Finello, Felo Gresini MotoE, +9,087