Barcelona: Zannoni gewinnt Lauf 2, Tulovic Sechster

Kevin Zannoni gewann am Samstag im zweiten Rennen der MotoE-WM in Barcelona für sein Openbank Aspar Team. Der Italiener setzte sich gegen Oscar Gutierrez und Alessandro Zaccone durch. Lukas Tulovic erreichte die Top-6.

Am Samstagnachmittag ging es für die Akteure der MotoE-Weltmeisterschaft bereits in das zweite Rennen. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya herrschten mit 24 Grad Außentemperatur beste Wetterbedingungen. Die Fahrer, die auf Ducati-Einheitsmotorrädern unterwegs sind, hatten bereits das zweite Rennen des Tages vor sich.

Am Mittag in Lauf 1 gewann Oscar Gutierrez (Axxis-MSI) vor Eric Granado (LCR E-Team) und Mattia Casadei (LCR E-Team). Lukas Tulovic stürzte bereits früh und schied somit vorzeitig aus dem Rennen aus.

Mattia Casadei erwischte im zweiten Lauf den besten Start. Der Italiener setzte sich zu Beginn in Führung vor Kevin Zannoni und Granado. Lukas Tulovic erwischte einen guten Start. Der Deutsche aus dem Team Dynavolt Intact GP MotoE lag nach der ersten von sieben Runden auf Position 8. In der zweiten Runde übernahm Eric Granado die Spitzenposition, dann stürzte WM-Leader Casadei auf Platz 2 liegend in Kurve 10. Der Italiener blieb unverletzt.

Vier Runden vor dem Ende des Rennens in Barcelona lag Granado bereits eine halbe Sekunde vor Zannoni. Dann überholte Gutierrez den Italiener und übernahm Platz 2. Nicholas Spinelli stürzte dann in Kurve 5. «Tulo» lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 10.

An der Spitze setzten sich die Top-4 vom restlichen Fahrerfeld ab. Granado bekam immer mehr Druck von Gutierrez. Zannoni und Alessandro Zaccone lagen gleich dahinter. Dann warf Spitzenreiter Granado seine Ducati ebenfalls in Kurve 5 ins Kies. Somit erbte Gutierrez den ersten Platz.

Gutierrez, Zannoni und Zaccone begannen die letzte Runde innerhalb von wenigen Zehntelsekunden an der Spitze. Dann überholte Zannoni seinen Gegner aus Spanien. Der Italiener setzte in der letzten Runde alles auf eine Karte und gewann letztendlich den zweiten Lauf der MotoE-Klasse. Gleichzeitig übernahm er damit die WM-Führung.

Hinter Zannoni kamen Gutierrez und Zaccone auf das Podium in Spanien. Jordi Torres und Hector Garzo komplettierten die Top-5. Lukas Tulovic beendete das Rennen auf Position 9, profitierte aber von einer Strafversetzung von Mantovani, Ferrari und Pons direkt nach dem Lauf, sodass er auf Platz 6 vorrückte.

Ergebnisse MotoE Barcelona, Rennen 2 (25. Mai):

1. Kevin Zannoni (I), sieben Runden

2. Oscar Gutierrez (E), +0,474 sec

3. Alessandro Zaccone (I), +1,176

4. Jordi Torres, (E), +4,157

5. Hector Garzo (E), +4,334

6. Lukas Tulovic (D), +5,084

7. Andrea Mantovani (I), +4,536*

8. Matteo Ferrari (I), +4,669*

9. Miquel Pons (E), +4,811*

10. Kevin Manfredi (I), +7,697



*=Zurückgestuft nach dem Rennen

WM-Stand nach 6 von 16 Rennen:

1. Zannoni, 88 Punkte. 2. Casadei, 87. 3.Gutierrez, 86. 4. Spinelli, 75. 5. Garzo, 64. 6. Tulovic, 48. 7. Mantovani, 48. 8. Torres, 46. 9. Zaccone, 44. 10. Ferrari, 44.