Casadei siegt aus dem Windschatten in spätem Rennen 1

Es dauerte bis in die letzte Runde – dann schlug der MotoE-Weltmeister zu. Mattia Casadei holte in Mugello Sieg und WM-Führung ins LCR-Team von Lucio Cecchinello. Platz 3 für Intact-GP-Pilot Garzo.

Als Ersatz für Lukas Tulovic gelang Intact-GP-Kollege Hector Garzo beim zweiten Lauf in Mugell ein brillanter Start. Auf die Punktejagd hatte sich die E-Meute erst kurz vor 19 Uhr gemacht. Grund dafür war der durchwirbelte Zeitplan in Folge des Rennabbruchs zur Mittagszeit. Hinter Pole-Setter Zaccone kehrte der Spanier Garzo aus der ersten von sieben Runden zurück.

Weltmeister Mattia Casadei aus dem LCR-Team von Lucio Cecchinello schnappte eingangs der vierten Runde Garzo, um die Verfolgung des Spitzenreiters Zaccone zu starten. Hinter dem Trio folgte mit Eric Granado ein MotoE-Routinier. Trotz vollem Einsatz von Mattias Casadei gelang es dem Tech3-Pilot seine Führung von 0,4 Sekunden zu verwalten. Doch auf der 1,1 km langen Zielgeraden gelang es Casadei endlich, sich anzusaugen. Mit über 282 km/h hatte Andrea Mantovani in Lauf 1 übrigens einen neuen MotoE-Topspeed-Rekord aufgestellt.

Als das Führungstrio das letzte Mal die lange Gerade herunter zoomte, schaffte es Casadei tatsächlich noch die Spitze zu übernehmen. Mit einer sehr starken letzten Runde legte der Titelträger genug Meter zwischen sich und Zaccone.

Mattia Casadei siegte vor Zaccone und Garzo – und holt sich mit dem Sieg die Führung in der WM zurück. Denn Kevin Zannoni überfuhr die Ziellinie im abendlichen Mugello lediglich als Vierter.

Nicholas Spinelli, der sich zu Beginn der Favorit in Fahrt brachte, hatte in Mugello kein erfolgreiches Wochenende. Den zweiten Lauf in Mugello beendet Spinelli auf Rang 10. Wie hart es in der MotoE-WM zugeht, musste auch erneut der hochdekorierte Neueinsteiger Chaz Davies zur Kenntnis nehmen. Über einen 14. Platz kam der ehemalige Grand Prix und Superbike-WM-Pilot nicht hinaus.

Hector Garzo behielt trotz des dritten Platzes WM-Position 5. Der verletzte Lukas Tulovic rutschte durch seinen Doppelausfall in der Toskana auf den 12. Rang der MotoE-WM ab.

Ergebnisse MotoE Mugello, Rennen 1 (1. Juni, alle Ducati)



1. Mattia Casadei (I), 7 Runden in 13:37,214 min.

2. Alessandro Zaccone (I), +0,259 sec

3. Hector Garzo (E), +0,514

4. Kevin Zannoni (I), +1,408

5. Eric Granado (BRA), +1,443

6. Andrea Mantovani (I), +2,054

7. Massimo Roccoli (I), +3,917

8. Matteo Ferrari (I), +3,919

9. Miquel Pons (E), +4,666

10.Nicholas Spinelli (I), +5,244

11. Oscar Gutierrez (E), +7,854

12. Alessio Finello (I), +7,999

13. Kevin Manfredi (I), +12,630

14. Chaz Davies (GBR), +17,250

15. Maria Herrera (E), +18,021

16. Armando Pontone (I), +18,269

Out: Jordi Torres (E)



Nicht angetreten: Lukas Tulovic (D)