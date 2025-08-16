MotoE, Rennen 1: Matteo Ferrari siegt, Casadei stürzt

Matteo Ferrari (Gresini) gewann Rennen 1 der MotoE-WM auf dem Red Bull Ring. Hector Garzo (Intact GP) und Eric Granado (LCR) komplettierten das Podium. Andrea Mantovani nur auf Rang 8. Drama für Mattia Casadei.

Matteo Ferrari hatte sich für die MotoE-Rennen auf dem Red Bull Ring die Pole-Position vor Mattia Casadei geholt. Eric Granado, der in Le Mans schwer gestürzt war, komplettierte als Dritter die erste Startreihe. WM-Leader Andrea Mantovani erlebte ein katastrophales Qualifying und musste von Startplatz 12 in Rennen 1 über sieben Runden gehen. Die Intact-Piloten Garzo und Baldassarri waren auf den Startplätzen 4 und 5 zu finden.

Ferrari kam gut weg und konnte seine Führung verteidigen. Garzo konnte sich nach dem Start auf Rang 3 vorarbeiten.

In Kurve 4 setzte sich Casadei an die Spitze, in Kurve 6 stürzte er – sein Rennen war damit zu Ende.

Nach der ersten Runde führte Ferrari vor den Intact-Piloten Garzo und Baldassarri, Granado war Vierter. Kurz danach schnappte er sich Baldassarri und war Dritter.

Die Reihenfolge in Runde 3: Ferrari, Garzo, Granado, Baldassarri und Gutierrez. WM-Leader Mantovani lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz 9.

Kurz danach ging Gutierrez an Baldassarri vorbei. Dahinter war Zaccone in Schlagdistanz.

Vier Runden vor dem Ende hatte Ferrari bereits über eine Sekunde Vorsprung herausgefahren. Dahinter tobte zwischen Garzo und Granado der Kampf um Platz 2.

Varga schnappte sich danach Zaccone und war neuer Sechster. Auf Rang 8 folgte Spinelli.

Zwei Runden vor Schluss führte Ferrari mit 1,2 sec Vorsprung. Mantovani überholte Spinelli und hatte sich damit auf Rang 8 nach vorn gearbeitet.

In der letzten Runde lag Ferrari bereits 1,242 sec voran, dahinter folgte ein Dreikampf zwischen Garzo, Granado und Gutierrez. In Kurve 9 ging Granado an Garzo vorbei, der Intact-Pilot konterte umgehend und fuhr als Zweiter über die Ziellinie.

Der Sieger hieß Matteo Ferrari, Garzo und Granado komplettierten das Podium. Gutierrez wurde Vierter, Baldassarri Fünfter. Mantovani beendete Rennen 1 in Spielberg auf Position 8.

Ergebnisse MotoE, Spielberg, Rennen 1 (16. August):

1. Matteo Ferrari (I), Ducati, 7 Runden in 11:32,425 min

2. Hector Garzo (E), Ducati, +1,184 sec

3. Eric Granado (BR), Ducati, +1,235

4. Oscar Gutierrez (E), Ducati, +1,485

5. Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +1,969

6. Tibor Erik Varga (H), Ducati, +2,817

7. Alessandro Zaccone (I), Ducati, +3,959

8. Andrea Mantovani (I), Ducati, +4,296

9. Nicholas Spinelli (I), Ducati, +5,079

10. Jordi Torres (E), Ducati, +6,679

11. Alessio Finello (I), Ducati, +7,131

12. Jacopo Hosciuc (RO), Ducati, +7,334

13. Kevin Zannoni (I), Ducati, +9,495

14. Luca Bernardi (RSM), Ducati, +11,725

15. Raffaele Fusco (I), Ducati, +15,043

16. Maria Herrera (E), Ducati, +15,827

17. Tommaso Occhi (I), Ducati, +28,927

– Mattia Casadei (I), Ducati, 7 Runden zurück