Moto2

Jerez: Bezzecchi und Rodrigo bei Privattest vorne

32 GP-Piloten aus den Klassen Moto2 und Moto3 stimmten sich in Jerez auf die Saison 2020 ein – darunter auch der österreichische WM-Neuling Maximilian Kofler (KTM). Die schnellste Zeit fuhr Marco Bezzecchi (Kalex).

Insgesamt 16 Teams aus den zwei kleineren Klassen der Motorrad-WM absolvierten am Montag und Dienstag einen Privattest in Jerez: Die Moto2-Teams Marc VDS, Idemitsu Honda Team Asia, Red Bull Ajo, Petronas Sprinta Racing, Sky Racing Team VR46, Speed Up, Aspar Team und Federal Oil Gresini Moto2 stimmten sich in Spanien auf die neue Saison ein; dazu gesellten sich die Moto3-Teams Honda Team Asia, Red Bull KTM Ajo, Petronas Sprinta Racing, CIP-Green Power, Kömmerling Gresini Moto3, Sky Racing Team VR46, Estrella Galicia 0,0 und das Aspar Team.

Den ersten Testtag hatte Ajo-Fahrer Jorge Martin auf der Kalex in 1:41,841 min mit Bestzeit beendet, dicht gefolgt von Sky-VR46-Hoffnungsträger Luca Marini (+ 0,140 sec) und Speed-up-Pilot Jorge Navarro (+ 0,152). Am Dienstag war Sky-VR46-Neuzugang Marco Bezzecchi in 1:41,410 min der Schnellste, Xavi Vierge (Petronas Sprinta) und Moto2-Rookie Aron Canet (Aspar) folgten auf den Rängen 2 und 3. Der zweite Testtag von Martin war hingegen nach einem Sturz früh vorbei.



Zum Vergleich: Navarro stand in Jerez 2019 in 1:41,182 min auf der Pole-Position.

Der schnellste Moto3-Pilot war am Montag Sergio Garcia (Honda) in 1:45,917 min, Gabriel Rodrigo (Honda) legte am Dienstag eine 1:45,662 min nach. Zur Erinnerung: Moto3-Weltmeister Lorenzo Dalla Porta reichte beim Spanien-GP im Vorjahr eine 1:46,011 min für die Pole-Position.

WM-Neuling Maximilian Kofler (KTM) verbesserte seine persönliche Bestzeit am zweiten Testtag um 0,589 sec, damit lag er 1,908 sec hinter Rodrigo.

Übrigens: Während auf dem Circuito de Jerez – Ángel Nieto am Montag und Dienstag reger Betrieb herrschte, befindet sich das Liqui Moly Intact GP Team erst auf dem Weg nach Andalusien. Tom Lüthi und Marcel Schrötter werden erst am Donnerstag und Freitag in Jerez testen.



Den ersten IRTA-Test des Jahres bestreiten die kleineren Klassen der Motorrad-WM vom 19. bis 21. Februar an gleicher Stelle.

Moto2-Zeiten, Jerez-Privattest, 11. Februar:

1. Bezzecchi, 1:41,410 min

2. Vierge, 1:41,721 min, + 0,311 sec

3. Canet, 1:41,752, + 0,342

4. Navarro, 1:41,830, + 0,420

5. Bulega, 1:41,903, + 0,493

6. Di Giannantonio, 1:41,913, + 0,503

7. Marini, 1:42,010, + 0,600

8. Pons, 1:42,057, + 0,647

9. Dixon, 1:42,174, + 0,764

10. Chantra, 1:42,352, + 0,942

11. Nagashima, 1:42,399, + 0,989

12. Augusto Fernandez, 1:42,541, + 1,131

13. Syahrin, 1:42,605, + 1,195

14. Farid Izdihar, 1:43,666, + 2,256

15. Martin, 1:44,373, + 2,963

Moto2-Zeiten, Jerez-Privattest, 10. Februar:

1. Martin, 1:41,841 min

2. Marini, 1:41,981

3. Navarro, 1:41,993

4. Di Giannantonio, 1:42,072

5. Vierge, 1:42,080

6. Chantra, 1:42,175

7. Bezzecchi, 1:42,286

8. Bulega, 1:42,471

9. Canet, 1:42,496

10. Nagashima, 1:42,556

11. Augusto Fernandez, 1:42,647

12. Pons, 1:42,707

13. Lowes, 1:42,829

14. Syahrin, 1:42,962

15. Dixon, 1:43,386

16. Farid Izdihar, 1:44,532

Moto3-Zeiten, Jerez-Privattest, 11. Februar:

1. Rodrigo, 1:45,662 min

2. Ogura, 1:45,754

3. McPhee, 1:45,989

4. Arenas, 1:46,109

5. Garcia, 1:46,235

6. Darryn Binder, 1:46,466

7. Yamanaka, 1:46,767

8. Nepa, 1:46,829

9. Toba, 1:46,899

10. Raul Fernandez, 1:46,935

11. Kunii, 1:47,166

12. Alcoba, 1:47,213

13. Migno, 1:47,428

14. Pawi, 1:47,455

15. Kofler, 1:47,570

16. Vietti, 1:47,803

Moto3-Zeiten, Jerez-Privattest, 10. Februar:

1. Garcia, 1:45,917

2. Ogura, 1:45,983

3. Rodrigo, 1:46,037

4. Arenas, 1:46,400

5. McPhee, 1:46,641

6. Darryin Binder, 1:46,843

7. Yamanaka, 1:46,857

8. Toba, 1:46,904

9. Nepa, 1:47,173

10. Vietti, 1:47,289

11. Migno, 1:47,312

12. Pawi, 1:47,484

13. Raul Fernandez, 1:47,577

14. Alcoba, 1:47,778

15. Kunii, 1:48,089

16. Kofler, 1:48,159