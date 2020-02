Moto2

Jesko Raffin (NTS): «Eigentlich gut dabei»

Für Jesko Raffin war der erste Moto2-IRTA-Testtag in Jerez die erste Chance, um sich mit seinem neuen NTS-Bike für die Saison 2020 vertraut zu machen. Was sich der Schweizer vorgenommen hat.

«Es ist Zeit, dass die Saison startet. Der Winter hat sich etwas in die Länge gezogen. Jetzt ist das Wichtigste, dass wir Daten sammeln mit dem neuen Motorrad und Schritt für Schritt aufholen, was wir vielleicht ein bisschen verpasst haben», erklärte Jesko Raffin am Mittwoch in Jerez. «Denn viele Teams – oder eigentlich alle – haben zuvor schon zwei Tage getestet. Daher sind wir etwas im Rückstand, aber dafür, dass es unser erstes Roll-out ist, sind wir eigentlich gut dabei.»

Nach zwei Sessions lag der Schweizer mit einer Rundenzeit von 1:42,282 min 1,165 Sekunden hinter der bisherigen Tagesbestzeit von Enea Bastianini (Kalex).

Unterscheidet sich das neue Bike stark von der Vorjahresversion? «Ja, das gesamte Paket von Fahrwerk bis Chassis, es wurden viele Veränderungen gemacht», bestätigte der NTS-Pilot. «Darum ist es auch wichtig, das Feeling für dieses Paket aufzubauen und zu verstehen, wie sich das Motorrad bei welcher Änderung verhält», ergänzte er.

Dass er in der Zeitenliste noch nicht in den Top-15 war, beunruhigt Raffin zu diesem Zeitpunkt nicht weiter: «Es ist jetzt nicht wichtig, am Ende des Tages unter den ersten Zehn zu sein, sondern mehr einen klaren Kopf zu haben und zu wissen, was zu tun ist für die ganze Saison», gab er die Zielsetzung für den dreitägigen IRTA-Test vor.

IRTA-Test Jerez, Moto2, 19. Februar, Session 1:

1. Navarro, Speed-up, 1:41,604 min

2. Lüthi, Kalex, 1:41,728 min, + 0,124 sec

3. Bastianini, Kalex, 1:41,804, ´+ 0,200

4. Di Giannantonio, Speed-up, 1:41,902, + 0,298

5. Gardner, Kalex, 1:41,921, + 0,317

6. Schrötter, Kalex, 1:42,047, + 0,433

7. Canet, Speed-up, 1:42,214, + 0,610

8. Corsi, MV Agusta, 1:42,276, + 0,672

9. Marini, Kalex, 1:42,285, + 0,681

10. Augusto Fernandez, Kalex, 1:42,377, + 0,773

11. Baldassarri, Kalex, 1:42,428, + 0,824

12. Vierge, Kalex, 1:42,496, + 0,892

13. Bulega, Kalex, 1:42,525, + 0,921

14. Bezzecchi, Kalex, 1:42,553, + 0,949

15. Dixon, Kalex, 1:42,588, + 0,984



Ferner:

19. Raffin, NTS, 1:42,766, + 1,162

IRTA-Test Jerez, Moto2, 19. Februar, Session 2:

1. Bastianini, Kalex, 1:41,117 min

2. Lüthi, Kalex, 1:41,346 min, + 0,229 sec

3. Gardner, Kalex, 1:41,436, + 0,319

4. Corsi, MV Agusta, 1:41,476, + 0,359

5. Navarro, Speed-up, 1:41,682, + 0,565

6. Di Giannantonio, Speed-up, 1:41,733, + 0,616

7. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,763, + 0,646

8. Canet, Speed-up, 1:41,840, + 0,723

9. Nagashima, Kalex, 1:41,929, + 0,812

10. Vierge, Kalex, 1:41,964, + 0,847

11. Pons, Kalex, 1:42,020, + 0,903

12. Schrötter, Kalex, 1:42,031, + 0,914

13. Bulega, Kalex, 1:42,143, + 1,026

14. Chantra, Kalex, 1:42,157, + 1,040

15. Marini, Kalex, 1:42,165, + 1,048



Ferner:

18. Raffin, NTS, 1:42,282, + 1,165