Zeitplan: Moto2 fährt in Katar doch unter Flutlicht

Das Warten hat ein Ende – zumindest für die Klassen Moto3 und Moto2, die heute in den ersten Grand Prix der WM-Saison 2020 starten. Der angepasste Zeitplan des Katar-GP 2020.

Seit Sonntagabend ist fix, dass die MotoGP-Klasse den Saisonauftakt in Doha nicht bestreiten kann, weil die Regierung in Katar mit strengen Einreisebeschränkungen – unter anderem für Italiener – auf die weltweite Verbreitung des Coronavirus reagierte.

Die Klassen Moto3 und Moto2, die nach dem IRTA-Test bereits in Doha waren, starten am heutigen Freitag aber plangemäß in den ersten Grand Prix der Saison 2020. Auch der Asia Talent Cup wird stattfinden.

Seit 2008 ist der 5,380 km lange Losail International Circuit Schauplatz für einen einzigartigen Saisonauftakt, der in den Abendstunden unter einer gigantischen Flutlicht-Anlage stattfindet. 2020 wäre nur die MotoGP-Klasse in den vollen Genuss dieses Spektakels gekommen, die Sessions der anderen Kategorien hätten größtenteils bei Tageslicht stattgefunden.

Nachdem die MotoGP-Klasse gestrichen werden musste, wurde aber auch der Zeitplan angepasst. Die Sessions beginnen nun jeweils eine halbe bis eineinhalb Stunden später als ursprünglich geplant. Am Sonntag übernimmt die Moto3-Klasse die Startzeit der Moto2-WM um 16.20 Uhr Ortszeit (14.20 MEZ). Dafür starten Marcel Schrötter, Tom Lüthi, Jesko Raffin und Co. erst um 18 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) – und damit bei Dunkelheit.



Der neue Zeitplan des Grand Prix von Katar 2020 (MEZ)

Freitag, 6. März

11.25 – 12.05 Uhr: Moto3, FP1

12.20 – 13.00 Uhr: Moto2, FP1



15.05 – 15.45 Uhr: Moto3, FP2

16.00 – 16.40 Uhr: Moto2, FP2



Samstag, 7. März

10.55 – 11.35 Uhr: Moto3, FP3

11.50 – 12.30 Uhr: Moto2, FP3



15.05 – 15.20 Uhr: Moto3, Qualifying 1

15.30 – 15.45 Uhr: Moto3, Qualifying 2

16.00 – 16.15 Uhr: Moto2, Qualifying 1

16.25 – 16.40 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Sonntag, 8. März

11.10 – 11.30 Uhr: Moto3, Warm Up

11.40 – 12.00 Uhr: Moto2, Warm Up



14.20 Uhr: Moto3, Rennen (18 Runden)

16.00 Uhr: Moto2, Rennen (20 Runden)