Moto2

Sam Lowes (Kalex): Comeback-Versuch beim Katar-GP

Sam Lowes will in Doha keine vier Wochen nach der schweren Schulterverletzung den Saisonauftakt der Moto2-WM bestreiten. Der Brite bildet gemeinsam mit Augusto Fernandez das neue Marc-VDS-Duo.

Sam Lowes flog bei einem Privattest in Jerez am 10. Februar in Kurve 2 per Highsider ab und verletzte sich an der rechten Schulter: Ein Bruch am schulternahen Oberarm und mehrere gerissene Bänder im Schulterbereich waren die unerfreuliche Bilanz des Zwischenfalls. Keine drei Wochen später reiste er nach Katar, wo er den IRTA-Test am vergangenen Wochenende allerdings nur als Zuschauer erlebte. Am Freitag will er sich wieder auf seine Kalex setzen, dafür muss er allerdings von den Rennärzten am Donnerstag noch für fit erklärt werden.

«Es war ein komplizierter Winter. Ich hatte mich darauf gefreut, mit meinem neuen Team zu arbeiten und die neue Saison gut vorzubereiten, aber wegen der Verletzung ist das schief gelaufen. Zum Glück ist das Team fantastisch und mein Teamkollege Augusto hat immense Arbeit geleistet, um die ganzen neuen Teile ohne meine Hilfe zu testen», lobte der 29-jährige Brite die Marc-VDS-Truppe und seinen neuen Teamkollegen Augusto Fernandez.

«Ich habe sehr hart an meiner Reha gearbeitet, meiner Schulter geht es immer besser», versicherte Lowes, der sich trotzdem zurückhaltend gab: «Nach der Verletzung war mein Hauptziel, es nach Katar zu schaffen und in das Rennwochenende zu starten. Wenn ich von den Ärzten für fit erklärt werde, habe ich damit ein Ziel erreicht. Das nächste Ziel wäre dann – wenn es meine Schulter zulässt – das Rennen zu Ende zu fahren und idealerweise einige Punkte mitzunehmen. Aber in diesen Fällen muss man langsam machen, realistisch sein und abwarten, wie die Schulter reagiert.»

Augusto Fernandez, der nach dem Abgang von Weltmeister Alex Márquez Ende November kurzfristig in das Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Team geholt wurde, war bei den IRTA-Testfahrten noch nicht auf den vorderen Plätzen zu finden. So beendete der dreifache Saisonsieger von 2019 den Katar-Test auf Gesamtrang 21. Davon will er sich aber nicht verunsichern lassen.

«Ich freue mich wirklich auf den Start der Weltmeisterschaft», betonte der 22-jährige Spanier, der aber auch weiß: «Vor dem Rennen haben wir noch viel zu tun. Ich glaube, dass es in der Moto2-Klasse sehr eng werden wird. Es stimmt, dass man die Testergebnisse immer mit Vorsicht genießen muss, aber die Liste der Fahrer, die gezeigt haben, dass sie schnell sein können, ist lang – vor allem auf einer Runde.»

«Unser Ziel ist, weiter zu arbeiten und im Rennen am Sonntag so weit wie möglich vorne zu landen», ergänzte Fernandez. «Es wird sicher ein etwas seltsamer Grand Prix, weil das MotoGP-Rennen gestrichen wurde, aber das sollte sich auf unsere Vorgehensweise nicht auswirken.»

Der neue Zeitplan des Grand Prix von Katar 2020 (MEZ)

Freitag, 6. März

11.25 – 12.05 Uhr: Moto3, FP1

12.20 – 13.00 Uhr: Moto2, FP1



15.05 – 15.45 Uhr: Moto3, FP2

16.00 – 16.40 Uhr: Moto2, FP2



Samstag, 7. März

10.55 – 11.35 Uhr: Moto3, FP3

11.50 – 12.30 Uhr: Moto2, FP3



15.05 – 15.20 Uhr: Moto3, Qualifying 1

15.30 – 15.45 Uhr: Moto3, Qualifying 2

16.00 – 16.15 Uhr: Moto2, Qualifying 1

16.25 – 16.40 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Sonntag, 8. März

11.10 – 11.30 Uhr: Moto3, Warm Up

11.40 – 12.00 Uhr: Moto2, Warm Up



14.20 Uhr: Moto3, Rennen (18 Runden)

16.00 Uhr: Moto2, Rennen (20 Runden)

IRTA-Test Losail, Moto2, kombinierte Zeitenliste nach drei Tagen:

1. Navarro, Speed Up, 1:58,520 min

2. Martin, Kalex, 1:58,655 min, + 0,135 sec

3. Gardner, Kalex, 1:58,664, + 0,144

4. Di Giannantonio, Speed Up, 1:58,831, + 0,311

5. Schrötter, Kalex, 1:58,928, + 0,408

6. Bastianini, Kalex, 1:58,953, + 0,433

7. Canet, Speed Up, 1:59,060, + 0,540

8. Bulega, Kalex, 1:59,062, + 0,542

9. Roberts, Kalex, 1:59,066, + 0,546

10. Marini, Kalex, 1:59,072, + 0,552

11. Vierge, Kalex, 1:59,092, + 0,572

12. Baldassarri, Kalex, 1:59,129, + 0,609

13. Lüthi, Kalex, 1:59,255, + 0,735

14. Pons, Kalex, 1:59,346, + 0,826

15. Syahrin, Speed Up, 1:59,377, + 0,857

16. Bendsneyder, NTS, 1:59,380, + 0,860

17. Bezzecchi, Kalex, 1:59,390, + 0,870

18. Nagashima, Kalex, 1:59,468, + 0,948

19. Garzo, Kalex, 1:59,545, + 1,025

20. Chantra, Kalex, 1:59,556, + 1,036

21. Fernandez, Kalex, 1:59,629, + 1,109

22. Manzi, MV Agusta, 1:59,738, + 1,218

23. Ramirez, Kalex, 1:59,764, + 1,244

24. Dalla Porta, Kalex, 1:59,885, + 1,365

25. Raffin, NTS, 1:59,914 min, + 1,394

26. Corsi, MV Agusta, 1:59,982, + 1,462

27. Dixon, Kalex, 2:00,130, + 1,610

28. Farid Izdihar, Kalex, 2:00,695, + 2,175