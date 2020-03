Moto2

Aki Ajo: Jorge Martin soll Moto2-WM gewinnen

Jorge Martinez gilt als Ausnahmekönner vom Kaliber Viñales, Rins, Miller, Mir und so weiter. Im Red Bull-Ajo-Moto2-Team wird er zum Titelfavoriten aufgebaut.

Der finnische Teambesitzer Aki Ajo hat die Fahrer-WM in der 125er-Klasse mit Mike di Meglio (2008 auf Derbi) gewonnen, danach die Moto3-WM 2012 mit Sandro Cortese (auf KTM) und 2016 mit Brad Binder (auf KTM). Doch in den letzten drei Jahren erlebte das Ajo-Team in der kleinsten Klasse einige Reinfälle. Die Stammfahrer haben 2017, 2018 und 2019 keinen Moto3-Grand Prix gewonnen, nur Wildcard-Pilot Can Öncü im Ajo-Junior-Team beim Regen-GP- in Valencia 2018.

In der Moto2-Klasse wurde Ajo 2015 und 2016 mit Johann Zarco Weltmeister. Von 2017 bis 2019 bildete er das Red Bull-KTM-Moto2-Werksteam. In diesen drei Jahren beendete Miguel Oliveira die WM 2017 an dritter Stelle, 2018 wurde er hinter Pecco Bagnaia Vizeweltmeister, Brad Bilder machte ihm das 2019 nach. Der Südafrikaner verlor die WM nur um 3 Punkte gegen Alex Márquez.

Nach dem Rückzug von KTM aus der Moto2-Klasse kehrte die Ajo-Mannschaft ohne großes Tamtam zu Kalex zurück. Die Fahrer bringen den Namen des neuen Fabrikats kaum über die Lippen. «Unser neues Motorrad», lautete die Bezeichnung von Jorge Martin zuletzt beim IRTA-Test in Doha.

«Wir haben das neue Fabrikat im November in einem Presse Release erwähnt», erklärte der Weltmeister-Macher, der für ca. 50 Prozent der 99 GP-Siege von KTM verantwortlich ist.

Aki Ajo besuchte im Februar den MotoGP-Test in Sepang, weil er nebenbei noch als persönlicher Manager von Jack Miller agiert. Nach zwei Tagen flog er am Samstagabend von Kuala Lumpur nach Spanien, wo er am Sonntag um 16 Uhr eintraf, am Tag vor dem IRTA-Tests (Moto2 und Moto3) in Jerez.

Jorge Martin, der Moto3-Weltmeister von 2018, unterstrich als Gesamtzweiter beim Katar-Test (Freitag bis Sonntag) seine Anwartschaft auf den WM-Titel. Er verlor nur 0,135 sec auf die Bestzeit. Ajo sagte schon im Herbst: «Jorge ist vielleicht der beste Fahrer, den ich je in meinem Team hatte.»

«Wir können noch Kalex-Daten aus den ersten Jahren 2015 und 2016 verwenden», sagt Teamchef Ajo. «Dazu haben wir Daten aus dem KTM-Jahr 2019 mit dem Triumph-Dreizylinder-Motor. Außerdem hat uns Kalex mit einigen Informationen aus der Saison 2019 geholfen. Das alles miteinander ist recht hilfreich.»

Nach fünf Jahren mit WP Suspension verwendet die Ajo-Truppe in diesem Jahr Öhlins-Federelemente.

Ajo will nicht gerne über das Saisonziel reden. «Ich spreche nie gerne über unsere Vorhaben. Anderseits: Warum soll uns das nicht gelingen? Klar, wir müssen über das neue Motorrad noch einiges lernen. Wir haben inzwischen sieben Testtage damit absolviert. Die Konkurrenz hat mehr Erfahrung damit. Aber inzwischen verstehen wir immer mehr… Und natürlich ist es unser Ziel, ganz nach vorne zu fahren und an die Spitze zu kommen.»

IRTA-Test Losail, Moto3, kombinierte Zeitenliste nach drei Tagen:

1. Salac, Honda, 2:04,892 min

2. Ogura, Honda, 2:05,411 min, + 0,519 sec

3. Arbolino, Honda, 2:05,435 min, + 0,543

4. Suzuki, Honda, 2:05,447, + 0,555

5. Foggia, Honda, 2:05,477, + 0,585

6. Rodrigo, Honda, 2:05,487, + 0,595

7. Masia, Honda, 2:05,540, + 0,648

9. Arenas, KTM, 2:05,683, + 0,791

10. Fernandez, KTM, 2:05,798, + 0,906

11. Garcia, Honda, 2:05,928, + 1,036

12. Deniz Öncü, KTM, 2:05,937, + 1,045

13. Vietti, KTM, 2:05,958, + 1,066

14. Toba, KTM, 2:06,111, + 1,219

15. Alcoba, Honda, 2:06,211, + 1,319

16. Kunii, Honda, 2:06,218, + 1,326

17. Fenati, Husqvarna, 2:06,230, + 1,338

18. Darryn Binder, KTM, 2:06,287, + 1,395

19. Lopez, Husqvarna, 2:06,310, + 1,418

20. Migno, KTM, 2:06,388, + 1,496

21. Sasaki, KTM, 2:06,390, + 1,498

22. Pizzoli, KTM, 2:06,546, + 1,654

23. Antonelli, Honda, 2:06,557, + 1,665

24. Pawi, Honda, 2:06,573, + 1,681

25. Nepa, KTM, 2:06,786, + 1,894

26. Tatay, KTM, 2:06,793, + 1,901

27. Riccardo Rossi, KTM, 2:06,802, + 1,910

28. Dupasquier, KTM, 2:06,858, + 1,966

29. Yamanaka, Honda, 2:06,861, + 1,969

30. Kofler, KTM, 2:07,349, + 2,457

31. Geiger, KTM, 2:08,243, + 3,351





IRTA-Test Losail, Moto2, kombinierte Zeitenliste nach drei Tagen:

1. Navarro, Speed Up, 1:58,520 min

2. Martin, Kalex, 1:58,655 min, + 0,135 sec

3. Gardner, Kalex, 1:58,664, + 0,144

4. Di Giannantonio, Speed Up, 1:58,831, + 0,311

5. Schrötter, Kalex, 1:58,928, + 0,408

6. Bastianini, Kalex, 1:58,953, + 0,433

7. Canet, Speed Up, 1:59,060, + 0,540

8. Bulega, Kalex, 1:59,062, + 0,542

9. Roberts, Kalex, 1:59,066, + 0,546

10. Marini, Kalex, 1:59,072, + 0,552

11. Vierge, Kalex, 1:59,092, + 0,572

12. Baldassarri, Kalex, 1:59,129, + 0,609

13. Lüthi, Kalex, 1:59,255, + 0,735

14. Pons, Kalex, 1:59,346, + 0,826

15. Syahrin, Speed Up, 1:59,377, + 0,857

16. Bendsneyder, NTS, 1:59,380, + 0,860

17. Bezzecchi, Kalex, 1:59,390, + 0,870

18. Nagashima, Kalex, 1:59,468, + 0,948

19. Garzo, Kalex, 1:59,545, + 1,025

20. Chantra, Kalex, 1:59,556, + 1,036

21. Fernandez, Kalex, 1:59,629, + 1,109

22. Manzi, MV Agusta, 1:59,738, + 1,218

23. Ramirez, Kalex, 1:59,764, + 1,244

24. Dalla Porta, Kalex, 1:59,885, + 1,365

25. Raffin, NTS, 1:59,914 min, + 1,394

26. Corsi, MV Agusta, 1:59,982, + 1,462

27. Dixon, Kalex, 2:00,130, + 1,610

28. Farid Izdihar, Kalex, 2:00,695, + 2,175