Virtueller GP mit Marcel Schrötter: Das Programm

In Silverstone findet 2020 zwar kein MotoGP-Rennen statt, dafür ist das Layout Schauplatz des «Virtual British GP» am Sonntag. «Wir werden sicher wieder Spaß haben», verspricht Moto2-Ass Marcel Schrötter (Intact GP).

Zum fünften Mal lädt MotoGP-Promoter Dorna am morgigen Sonntag zum virtuellen Grand Prix, zum zweiten Mal sind auch die zwei kleinen WM-Klassen mit dabei. Gefahren wird auf dem Layout von Silverstone. Seit Freitag steht fest, dass dort 2020 aufgrund der Coronakrise kein «echtes» Rennen ausgetragen werden kann, am 19. Juli als Termin für den WM-Neustart in Jerez wird aber weiter festgehalten.

Der Startschuss für den «Virtual British GP» fällt am Sonntag um 15 Uhr, den Anfang macht die Königsklasse, gefolgt von der Moto2 und der Moto3. Wie immer können die Fans das Spektakel auf der offiziellen MotoGP-Website, auf Facebook oder YouTube sowie bei ausgesuchten TV-Partnern wie ServusTV, DAZN, Canal+ oder auch Sky Italia mitverfolgen. Wie gewohnt werden die Rennsieger nach der Zieldurchfahrt auf Instagram live zu sehen sein. Der MotoGP-Sieger ab 17.30 Uhr, der Erste der Moto2 ab 18 Uhr und der Moto3-Sieger schließlich ab 18.30 Uhr.

Mit dabei ist auch beim zweiten virtuellen Moto2-Rennen Marcel Schrötter: «Ich freue mich natürlich wieder auf das virtuelle Rennen am Sonntag, denn ich denke, es wird – wie auch beim letzten Mal – eine ganz lustige Geschichte. Leider bin ich nicht viel zum trainieren gekommen, denn ich bin dank der gelockerten Ausgangsbeschränkungen viel draußen unterwegs gewesen. Das Wetter war zuletzt ziemlich ideal zum Rad fahren, sodass ich natürlich weniger vor der PlayStation saß.»

«Ich bin gespannt und freue mich auf Silverstone, denn das ist eine schwere Strecke, die ich auf der PlayStation noch gar nicht gespielt habe. Ich werde jetzt versuchen, mich noch so gut es geht vorzubereiten und dann werden wir sicher wieder viel Spaß haben», verspricht der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Intact GP Team.

Startliste Virtual GP in Silverstone, MotoGP

Ducati Team: Michele Pirro

Monster Energy Yamaha MotoGP: Jorge Lorenzo

Team Suzuki Ecstar: Joan Mir

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Startliste Virtual GP in Silverstone, Moto2

Red Bull KTM Ajo: Tetsuta Nagashima

FlexBox HP 40: Hector Garzo

Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter

ONEXOX TKKR SAG Team: Kasma Daniel Kasmayudin

Petronas Sprinta Racing: Xavi Vierge

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder

Sky Racing Team VR46: Marco Bezzecchi

MV Agusta Forward Racing: Stefano Manzi

Federal Oil Gresini Moto2: Nicolò Bulega

EG 0,0 Marc VDS: Augusto Fernandez

Startliste Virtual GP in Silverstone, Moto3

Aspar Team Gaviota: Stefano Nepa

Petronas Sprinta Racing: John McPhee

Leopard Racing: Jaume Masia

Kömmerling Gresini Moto3: Jeremy Alcoba

Honda Team Asia: Yuki Kunii

Red Bull KTM Ajo: Kaito Toba

Red Bull KTM Tech 3: Ayumu Sasaki

Reale Avintia Racing: Carlos Tatay

CIP Green Power: Maximilian Kofler

CarXpert Prüstel GP: Barry Baltus