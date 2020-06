Lockerungen in Malaysia: Syahrin und Pawi sind zurück

Gleich am ersten Tag nach den Lockerungen der malaysischen Regierung haben sich Moto2-Pilot Hafizh Syahrin und Moto3-Kollege Khairul Idham Pawi wieder auf die Motorräder geschwungen. Sie testeten in Sepang.

Auf den Rennstrecken in Südeuropa herrscht allmählich wieder reger Test-Betrieb. Aber nicht nur in Spanien und Portugal gehen die Vorbereitungen auf die am 19. Juli beginnende Saison in die heiße Phase, auch im malaysischen Sepang dreht ein Duo wieder seine Runden: Moto2-Pilot Hafizh Syahrin und Moto3-Fahrer Khairul Idham Pawi meldeten sich auf ihrem Heim-Kurs zurück.

Da Syahrin seine Speed-Up-Maschine nicht nutzen und sich Pawi ebenfalls nicht auf seine Honda schwingen kann, stiegen sie auf eine Kawasaki. Die beiden Malaysier, die während der Corona-Pandemie bislang nur auf Kartstrecken unterwegs waren, folgten einer Einladung ihres Landsmanns Zulfahmi Khairuddin und dessen SIC Junior «ZK Racing»-Team.

Malaysias Regierung hat Lockerungen in Bezug auf die Corona-Verordnungen vorgenommen. Diese ermöglichen es, dass Sportler Freizeitaktivitäten nachgehen können. Allerdings sind die Grenzen für Nicht-Malaysier immer noch geschlossen. Erst nach dem 31. August sollen weitere Beschlüsse bekannt gegeben werden.

Das ist auch der Grund, weshalb der für den 1. November geplante Grand Prix noch nicht abgesagt wurde. Somit gehört Malaysia neben Thailand, Argentinien und USA zu den Rennen in Übersee, die noch Hoffnungen auf eine Austragung in der Saison 2020 hegen. Allerdings haben die Rennen in Europa Priorität, bestätigt Carmelo Ezpeleta, der Chef der Vermarktungsgesellschaft Dorna.