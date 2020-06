Schrötter und Folger fahren in Oschersleben

Moto2-Fahrer Marcel Schrötter und sein Kumpel Jonas Folger trainieren nach der Corona-Zwangspause zum zweiten Mal auf der Rennstrecke - diesmal rücken sie in Oschersleben aus.

Marcel Schrötter (27) und Jonas Folger (26) trainieren wieder gemeinsam auf der Rennstrecke. Das Duo ist diesmal in Oschersleben im Einsatz. Schrötter setzte beim ersten Stint Folgers Trainingsmotorrad ein, Sergio Sickau steht ihm als Mechaniker und Betreuer zur Verfügung.

Für Folger ist ein spezieller Tag. Für den Blondschopf sind es die ersten Runden für sein neues Team, die Truppe von Bonovo Action by MGM Yamaha von Michael Galinski. In diesem Team wird der Schwindegger 2020 die IDM in der Klasse Superbike bestreiten. Zudem werden WM-Einsätze geplant, eventuell in Barcelona (18.-20. September) und Misano (6.-8. November). Dafür soll dann eigens von Yamaha Europa in Italien ein R1-Bike vorbereitet werden, das auf dem aktuellen Test-Motorrad von Niccolò Canepa basiert.

Für Folger und Schrötter ist es die zweite Ausfahrt auf einer Rennstrecke nach der Coronavirus-Pandemie. Das Duo war bereits im Mai erstmals im Rennspeed unterwegs. Damals auf dem Red Bull Ring in Spielberg in der Steiermark, wo sich die Gelegenheit im Zuge eines Fahrsicherheitstrainings ergeben hatte.

Zur Erinnerung: Damals wären über Yamaha Austria (YART) sogar Motorräder für MotoGP-Ikone Valentino Rossi (41) und Petronas-Yamaha-Fahrer Franco Morbidelli (25) vorbereitet gewesen. Rossi erhielt jedoch von den Behörden noch keine Landeerlaubnis, weder in Graz noch auf dem Militärflugplatz in Zeltweg, in unmittelbarer Nähre der Rennstrecke.

In Spielberg war Jonas Folger noch auf seinem eigenen Trainings-Bike unterwegs und Marcel Schrötter fuhr eine private Yamaha R1 von Sergio Sickau, dieses Motorrad hat Sickau auch diesmal wieder nach Oschersleben mitgebracht.