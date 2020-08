Jesko Raffin (NTS): Auf dem Weg der Besserung

Nach drei Einsätzen wird Dominique Aegerter seinen Platz wieder räumen. Moto2-Stammfahrer Jesko Raffin hat seine Viruserkrankung wohl überstanden und könnte für die Rennen in Misano in das Starterfeld zurückkehren.

Erschöpfungserscheinungen und ein Kreislaufzusammenbruch haben verhindert, dass Jesko Raffin die vergangenen vier Moto2-Rennen in Spanien, Tschechien und Österreich (2) in Angriff nehmen konnte. Lange Zeit tappte der Schweizer im Dunkeln, doch inzwischen hat sich sein Manager Marco Rodrigo geäußert und erklärt, woran Raffin litt: «Jesko wurde von einem Virus erwischt, aber nicht vom Coronavirus. Inzwischen ist er wieder gesund. Sein Körper hat bei der Abwehr allerdings alle Systeme heruntergefahren.»

Bedeutet: Raffin, der einen Vertrag für die Moto2-Saison 2021 bereits in der Tasche hat, muss die rennfreie Zeit nutzen, um wieder in Form zu kommen. Rodrigo weiter: «Wir hoffen, dass der Belastungstest kurz vor dem Grand Prix in Misano zeigen wird, dass er für Renneinsätze wieder fit ist.»

Zuletzt wurde Raffin von Dominique Aegerter beim NTS RW Racing GP-Team vertreten. Beim Doppel-Wochenende in der Region Emilia-Romagna möchte Raffin, der in den ersten beiden Läufen die Plätze 23 (Katar) und 21 (Jerez I) belegte, wieder mitmischen.

Wie geht es dann mit Aegerter weiter? Der Rohrbacher ist vertraglich verpflichtet, im MotoE-Weltcup mitzufahren. Dort führt er die Gesamtwertung mit elf Punkten Vorsprung an. In seinen bisherigen Einsätzen als Ersatzfahrer in der Moto2-Klasse machte er einen ordentlichen Eindruck und überquerte die Ziellinie auf P21 und P12. Damit war er stärker als sein niederländischer Teamkollege Bo Bendsneyder. Nur beim Steiermark-GP wurde der 29-Jährige von einem technischen Defekt ausgebremst.

Aegerter sagt: «Trotz dieses unschönen Ausgangs möchte ich RW Racing und NTS danken, dass ich die letzten drei Rennen für sie fahren durfte. Spielberg II war bis auf weiteres mein letztes Moto2-Rennen. Hoffentlich kann ich eines Tages wieder in diese Klasse zurückkommen und mein Potenzial zeigen. Zuvor wünsche ich aber Jesko Raffin alles Gute für seine Genesung. Ich hoffe, dass er in Misano wieder mit seiner Crew arbeiten kann. Ich hingegen werde dort wieder in der MotoE an den Start gehen und mich voll auf diese Aufgabe konzentrieren.»

In Misano sind die MotoE-Piloten gleich dreimal im Renneinsatz. Dann will Aegerter seine Gesamtführung behaupten.