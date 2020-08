Der notorische Sam Lowes: «Pit Lane Start» in Misano

Der berüchtigte Engländer Sam Lowes fuhrwerkte heute im Moto2-Rennen in Spielberg, als sei er von allen guten Geistern verlassen worden. Die Strafe ließ nicht lange auf sich warten.

Der ungestüme Engländer Sam Lowes verbremste sich heute im Moto2-Rennen beim GP der Steiermark vor der Kurve 3 um mindestens 30 Meter, krachte dann wild schlingernd gegen seine zwei Gegner Chantra und Navarro (beide stürzten) und setzte das Rennen ungerührt fort, nachdem er sich aufgerappelt und seine MarcVDS-Kalex wieder in Gang gebracht hatte. Wenig später rutsche Lowes noch einmal weg, dann zeigte ihm die Rennleitung die schwarze Flagge.

Der MotoGP Stewards Panel mit Freddie Spencer, Ralph Bohnhorst und Phil Cumbow bestraften Lowes dann gemäß Artikel 3.5.5 der FIM World Championship Grand Prix Regulations.

Lowes wurde vorgeworfen, er habe am 23. August 2020 um 12.24 Uhr während des Moto2-Rennens beim «BMW M GRAND PRIX OF STYRIA» in Turn 3 einen Sturz verursacht. Er sei verantwortungslos gefahren und habe andere Fahrer in Gefahr gebracht, meinten die Funktionäre. Damit habe Sam gegen Artikel 1.21.2 und Artikel 1.22.2 der FIM-Vorschriften verstoßen.

Wegen der Ernsthaftigkeit der Gefährdung wurde der notorische Bruchpilot vom FIM Moto GP Stewards Panel ein «pit lane start penalty» für den nächsten Grand Prix in Misano aufgebrummt.