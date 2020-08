Marco Bezzecchi: Auch als Zweiter kann man gewinnen

Sechs Hundertstelsekunden fehlten Marco Bezzecchi (Sky Racing VR46) nach 25 Runden eigentlich auf den ersten Platz. Weil Jorge Martin eine Strafe erhielt, klappte es doch noch mit seinem ersten Moto2-Sieg.

Während Jorge Martin nach dem Start sein Heil in der Flucht suchte, verlor Marco Bezzecchi nach einem kleinen Fehler einige Plätze. Von der achten Position startete er seine Aufholjagd. Mit flotten Rundenzeiten hatte der Fahrer aus dem Team Sky Racing VR46 bald die Top-3 in seinem Visier, doch es sollte bis in die elfte Runde dauern bis er sich hinter Martin und Remy Gardner an die dritte Stelle gesetzt hatte.

Gardner sollte sich lange bei seinem Vorwärtsdrang als Hemmschuh herausstellen. Hinter dem Australier musste Bezzecchi hilflos zusehen, wie Martin seinen Vorsprung auf über zwei Sekunden ausbauen konnte. Nachdem er sich endlich an die zweite Stelle gesetzt hatte, konnte er Zehntel um Zehntel seinen Rückstand auf den Führenden aufholen. Am Beginn der letzten Runde trennten die beiden Sieganwärter 0,288 Sekunden.

Aller Anstrengungen von Bezzecchi zum Trotz rettete Martin einen knappen Vorsprung von sechs Hundertstelsekunden über die Ziellinie. Während der Italiener seinem spanischen Kontrahenten neidlos zum Sieg gratulierte, wurde vom FIM MotoGP Steward Panel festgestellt, dass Martin im letzten Umlauf das «track limit» überschritten hatte und die Rückversetzung des Red Bull KTM Ajo-Piloten auf Platz 2 ausgesprochen.

«Ich kann meine Emotionen gar nicht in Worte fassen, ich habe geheult wie ein kleines Kind und bin jetzt einfach nur glücklich», erzählte Bezzecchi beim Siegerinterview. «Mein Start war gut, aber dann habe ich in Kurve 3 den Leerlauf erwischt und bin bis auf den achten Rang zurückgefallen. Es hat dann lange gedauert bis ich endlich Remy überholen konnte. Auf Position 2 habe ich gesehen, dass ich auf die Spitze aufholen kann.»

«In den Bremszonen war ich allerdings nicht stark genug, um einen Angriff zu wagen, deshalb war mein Plan, Jorge in einen Fehler zu treiben. Ich habe dann gesehen, dass er einmal kurz neben der Strecke war und ich habe mir gedacht, vielleicht hast du gewonnen. Aber auch mit dem zweiten Platz wäre ich zufrieden gewesen. Bei der Einfahrt in den Parc ferme habe ich festgestellt, dass mir der Sieg zugesprochen worden ist.»

Mit seinem siebenten Platz konnte Luca Marini seine Führung in der Weltmeisterschaft erfolgreich verteidigen, weil sein schärfster Konkurrent, sein italienischer Landsmann Enea Bastianini, über den zehnten Platz nicht hinauskam. Vor seinem Heimrennen in Misano Adriatico liegt der Halbbruder von Valentino Rossi mit 87 Punkten und einem Vorsprung von je acht Punkten auf Bastianini und Martin an der Spitze der Zwischenwertung.

«Meine Stimmung ist ähnlich wie gestern. Ich hatte dieses gesamte Wochenende einige Probleme. Das Motorrad hat nicht so funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte. Offensichtlich haben wir nicht gut genug gearbeitet. Vielleicht haben wir uns im freien Training zu lange darauf konzentriert die neue Reifenmischung auszuprobieren. Ich hatte einfach kein gutes Gefühl damit. Ich war gleich schnell wie letzten Sonntag, aber die Konkurrenz war schneller.»

Ergebnis Moto2, Spielberg, 23. August:

1. Bezzecchi, Kalex 37:12,461 min

2. Martin, Kalex*

3. Gardner, Kalex, + 1,027 sec

4. Nagashima, Kalex, + 1,974

5. Lüthi, Kalex, + 3,230

6. Vierge, Kalex, + 6,192

7. Marini, Kalex, + 8,634

8. Dixon, Kalex, + 9,005

9. Garzo, Kalex, + 9,620

10. Bastianini, Kalex, + 10,051

11. Schrötter, Kalex, + 10,238

12. Roberts, Kalex, + 14,857

13. Bulega, Kalex, + 17,968

14. Manzi, MV Agusta, + 20,956

15. Baldassarri, Kalex, + 21,189

*um einen Platz nach hinten versetzt

Moto2-WM-Stand nach 6 von 15 Rennen:

1. Marini, 87 Punkte. 2. Bastianini, 79. 3. Martin, 79. 4. Nagashima, 68. 5. Bezzecchi, 65. 6. Lowes, 59. 7. Vierge, 46. 8. Canet, 43. 9. Gardner, 41. 10. Roberts, 39. 11. Schrötter, 37. 12. Lüthi, 35. Ferner: 22. Aegerter, 4.