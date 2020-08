Heute ab 19 Uhr: Dominique Aegerter im Live-Interview

Am Sonntag war Dominique Aegerter auf der NTS noch im Moto2-Rennen auf dem Red Bull Ring von Spielberg im Einsatz, am heutigen Dienstagabend ist der MotoE-Weltcup-Leader bei SPEEDWEEK.com zu Gast.

In der Motorrad-WM ging es zuletzt Schlag auf Schlag: Nach dem Neustart in Jerez am 19. Juli fanden innerhalb von fünf Wochenenden vier weitere Grand Prix statt. Die kurze Verschnaufpause bis zum nächsten Doppel-Event in Misano (13. und 20. September) nutzen wir, um Dominique Aegerter zum Gespräch zu bitten.

Am heutigen Dienstag, dem 25. August, überträgt SPEEDWEEK.com um 19 Uhr ein neues Live-Interview auf unserem Instagram-Account. Um sich das Ganze anschauen zu können, müssen die User auf Instagram registriert und eingeloggt sein. Wie immer können die Zuseher in Echtzeit auch ihre Fragen an «Domi» einbringen.

Der 29-jährige Rohrbacher hat abwechslungsreiche Wochen hinter sich: Zunächst gab er in Spanien sein Debüt im «FIM Enel MotoE World Cup» und schnappte sich gleich beim zweiten Antreten auf der Energica Ego Corsa in den Farben des deutschen Dynavolt Intact GP Teams seinen ersten MotoE-Sieg und somit die Weltcup-Gesamtführung.

Danach kehrte Aegerter kurzfristig in die Moto2-Klasse zurück, wo er in Brünn sowie bei den beiden Spielberg-Rennen im RW Racing GP Team die NTS seines Landsmannes Jesko Raffin übernahm. Beim Österreich-GP sammelte der Ersatzmann als Zwölfter Punkte, nachdem er vor dem Neustart nur knapp am Horror-Umfall vorbeigeschrammt war. Am vergangenen Sonntag ging sein Steiermark-GP nach technischen Problemen dann allerdings frühzeitig zu Ende.

Am heutigen Dienstagabend gibt es ab 19 Uhr also einiges zu besprechen – wir blicken mit Dominique Aegerter im Instagram-Live-Chat zurück und auf die kommenden Aufgaben voraus.