Offiziell: Jorge Martin verpasst San Marino-GP

Jorge Martin wird am Sonntag nicht in der Startaufstellung stehen

Kalex-Pilot Jorge Martin aus dem Red Bull KTM Ajo Team wird beim siebten Moto2-Rennen der Saison fehlen, weil er positiv auf Covid-19 getestet wurde. Dorna bestätigte außerdem einen zweiten Fall.

Es war bereits am Mittwochabend durchgesickert, nun ist es offiziell: Das Red Bull KTM Ajo Team bestätigte, dass Jorge Martin aufgrund eines positiven Covid-19-Tests nicht nach Misano reisen durfte. Der 22-jährige Spanier fühle sich aber gut und isoliere sich zu Hause – entsprechend den Vorschriften der Gesundheitsbehörden.

Die Truppe rund um Teamchef Aki Ajo hofft natürlich auf eine schnelle Rückkehr des WM-Dritten, der in Spielberg zweimal als Erster die Ziellinie überquert hatte. Obwohl er den Sieg im Steiermark-GP an Marco Bezzecchi abtreten musste, weil er die «track limits» in der Zielkurve überfahren hatte, beträgt Martins Rückstand in der WM-Tabelle nur acht Punkte. Dass er am Sonntag zuschauen muss, ist ein herber Rückschlag im Titelkampf.

WM-Promoter Dorna vermeldete außerdem einen weiteren Coronavirus-Fall nach insgesamt 14.000 Tests seit dem WM-Neustart in Jerez: Ein Mechaniker eines anderen Teams wurde ebenfalls positiv getestet, weise aber ebenfalls keine Symptome auf und sei auch nicht nach Misano gereist.

Moto2-WM-Stand nach 6 von 15 Rennen:

1. Marini, 87 Punkte. 2. Bastianini, 79. 3. Martin, 79. 4. Nagashima, 68. 5. Bezzecchi, 65. 6. Lowes, 59. 7. Vierge, 46. 8. Canet, 43. 9. Gardner, 41. 10. Roberts, 39. 11. Schrötter, 37. 12. Lüthi, 35. Ferner: 22. Aegerter, 4.