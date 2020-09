Jorge Martin: Positiver Corona-Test – Aus für Misano?

Jorge Martin in Spielberg

Der aktuelle Moto2-WM-Dritte Jorge Martin konnte vor dem Misano-GP keinen negativen Corona-Test vorzeigen. Er musste sich isolieren und bangt um die Teilnahme am San-Marino-GP.

Der Spanier Jorge Martin hat beim GP von Österreich am 16. August seinen ersten Moto2-WM-Laufsieg errungen, eine Woche später fuhr er beim Steiermark-GP wieder als Erster über den Zielstrich. Aber wegen Überfahrens des «track limits» in der Zielkurve beim Kampf gegen Marco Bezzecchi wurde der Moto3-Weltmeister von 2018 auf Platz 2 strafversetzt. Trotzdem liegt der Red Bull-KTM-Pilot aus dem Team von Aki Ajo in der WM nur acht Punkte hinter Leader Luca Marini.

Doch heute kam beim Misano-GP ans Tageslicht: Jorge Martin hat einen positiven Corona-Test abgeliefert, seine Teilnahme am Misano-GP ist fraglich. Er könnte sich bei seiner Freundin angesteckt haben. Er musste sich vom Ajo-Team isolieren und hofft jetzt, dass er am Donnerstag oder Freitag noch einen positiven Test abliefern kann und der erste PCR-Test ein falsch-positives Resultat geliefert hat. Sonst droht im schlimmsten Fall eine 14-tägige Quarantäne – und damit der Verzicht auf beide Misano-Rennen.

Bei den ersten sechs Grand Prix seit dem Lockdown wurde kein Fahrer positiv getestet. Aber beim Cross-WM-Lauf in Faenza am 6. September durfte Brian Bogers aus dem Marchetti-Team wegen das erste MXGP-Rennen nicht fahren. Erst nachher stellte sich heraus: Das erste positive Testergebnis stimmte nicht.

Moto2-WM-Stand nach 6 von 15 Rennen:

1. Marini, 87 Punkte. 2. Bastianini, 79. 3. Martin, 79. 4. Nagashima, 68. 5. Bezzecchi, 65. 6. Lowes, 59. 7. Vierge, 46. 8. Canet, 43. 9. Gardner, 41. 10. Roberts, 39. 11. Schrötter, 37. 12. Lüthi, 35. Ferner: 22. Aegerter, 4.