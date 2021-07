Jarno Janssen (NTS): «Kalex ist exzellentes Produkt»

Seit 2018 ist der japanische Chassis-Hersteller NTS fixer Bestandteil der Moto2-WM. Aber was steckt hinter dieser Firma? Und warum ist die Entwicklung ins Stocken geraten?

Das niederländische RW Racing Team hat vor der Moto2-Saison 2018 einen Drei-Jahres-Vertrag mit der japanischen Engineering-Firma NTS abgeschlossen und setzt jetzt in der vierten Saison exklusiv als einziger Rennstall NTS-Motorräder in der Moto2-WM ein. In der Vergangenheit kamen Fahrer wie Joe Roberts, Jesko Raffin, Steven Odendaal und Bo Bendsneyder zum Einsatz. 2021 fahren die Niederländer mit dem 17-jährigen Rookie Barry Baltus und dem routinierten Malaysier Hafizh Syahrin. Auch Domi Aegerter kam schon als Ersatzfahrer zum Einsatz – er glänzte 2020 in Spielberg mit einem zwölften Platz.

NTS war schon 2014 und 2015 in der Moto2-WM zu sehen. Das Japan Italy Reacing Team (JiR) von Luca Montiron setzte damals Fahrer wie Koyama und Nagashima ein. Trotzdem sprach NTS 2018 von einem Neuanfang, nachdem man sich 2017 mit Odendaal auf die Moto2-EM konzentriert hatte. Damals war noch der Japaner Osumu Goto (einst mit Honda in der Formel 1, dann bei Sauber Petronas Engineering) mit seiner Schweizer Firma GEO Technology für die Einsätze verantwortlich.

Der Japaner Masahiro Namatame ist der Representative Director und CEO der NTS Co. Ltd. Als seine rechte Hand fungiert Jin Sasaki. Er arbeitete zuvor unter anderem in Japan jahrelang als Sales- und Race-Manager bei Moriwaki.

NTS wurde 1970 gegründet und gilt als «Precise Metal Process Proto-Typing Specialist», und zwar in der Luftfahrt, im High-End-Motorsport (Autos und Motorräder), in der Medizin- und Schifffahrtsindustrie.

«Unsere Mission ist es, unseren Kunden die gewünschten Komponenten in höchster Qualität und pünktlich zu liefern. Dazu kommt bei uns ein hohes Level an Qualitität durch eine strenge Produktionskontrolle, die auf den höchsten Standards basiert», betont Namatame.

Durch die Teilnahme an der Moto2-WM will NTS das Technik-Know-how stärken und international zur Schau stellen. «Wir wollen Industrieführer sein und machen durch das WM-Engagement einen weiteren Schritt in diese Richtung», sagt Namatame. «So wollen wir die Kundenzufriedenheit steigern. Unser NH6-Moto2-Chassis wird zur Gänze bei NTS designt, entwickelt und fabriziert. Unsere Studien stehen ganz unter unserer Verantwortung. Wir schätzen es, dass wir als ‘manufacturing company’ die Chance haben, uns als Chassis-Hersteller in der Weltmeisterschaft dem Wettbewerb zu stellen. So können wir unsere Präsenz auf der ganzen Welt zur Schau stellen.»

In der Konstrukteurs-WM 2018 kassierte NTS nur acht WM-Punkte ein, das ergab Rang 6. Bei den ersten drei Grands Prix 2019 war bei jedem Rennen mindestens eine NTS in den Top-15 zu finden. Am Jahresende 2019 stand NTS in der Marken-WM mit 11 Punkten auf der fünften Position (damals war KTM noch dabei). 2020 rückten die Japaner auf Rang 4 vor – mit immerhin 22 Punkten. In der aktuellen Saison 2021 liegt NTS in der Marken-WM auf Platz 4 (hinter Kalex, Boscoscuro und MV Agusta) – mit zehn Punkten. Syahrin gelang in Mugello 2021 ein beachtlicher neunter Rang!

Namatame blickt zurück: «Wir haben das Bike 2018 für Odendaal und Roberts ständig upgedated und upgegraded. Beim Saisonstart 2018 lagen die Gegner meist 1,5 Sekunden vor uns, in der zweiten Saisonhälfte haben wir den Rückstand oft auf 0,8 Sekunden drücken können. Beim Spielberg-GP 2018 waren wir im FP2 mit unseren Piloten Odendaal und Roberts auf den Plätzen 1 und 2. Das war ein schönes Gefühl.»

Namatame hat sich die Moto2-WM nicht zufällig als Betätigungsfeld ausgesucht. «Ich war immer ein Fan der GP-Serie», versichert der Japaner. «Schon in meiner Jugend habe ich davon geträumt. Mit 20 Jahren habe ich mich entschieden, meinem Vater zu helfen, der damals einen Metallverarbeitungsbetrieb besaß. Es ging um Teile für Autos und Motorräder. So wollte ich näher an den GP-Sport herankommen. Inzwischen hat sich unser Unternehmen entwickelt. Luftfahrt und Motorsport sind Eckpfeiler unseres Geschäfts geworden.»

Übrigens: Die NTS war 2018 mit WP Suspension bestückt, seit 2019 wird exklusiv auf Kayaba-Federelemente (KYB) vertraut. «Man hat 2018 bei Tech3 gesehen, dass KYB gutes Material liefert», meint Teammanager Jarno Janssen.

«Wir haben beim Motorrad Fortschritte gemacht», sagt Janssen im Gespräch mit SPEDWEEK.com. «Aber es ist nicht einfach gegen Kalex und Boscoscuro. Kalex hat ein exzellentes Produkt. Und viele sehr starke Fahrer...»

Jesko Raffin stellte vor zwei Jahren fest, die NTS habe im Top-Speed noch Schwachstellen. «Ja, aber Jesko war auch nicht der leichteste Fahrer», gibt Janssen zu bedenken. «Die Fahrer dürfen nicht alles auf unser Motorrad schieben. Ich bin froh, dass wir uns steigern. Gleichzeitig entwickelt man unermüdlich weiter. Aber durch Corona wurden diese Bemühungen durch die Reisebeschränkungen stark erschwert. Wir haben deshalb seit zwei Jahren keinen japanischen Techniker bei den Rennen. Jin Sasaki konnte 2020 nur nach Misano kommen.»

Moto2-WM-Stand (nach 9 von 19 Rennen)

1. Gardner 184 Punkte. 2. Raúl Fernández 153. 3. Bezzecchi 128. 4. Sam Lowes 99. 5. Di Giannantonio 73. 6. Schrötter 66. 7. Canet 55. 8. Augusto Fernández 50. 9. Vierge 50. 10. Roberts 50. 11. Ogura 49. 12. Navarro 42. 13. Bendsneyder 39. 14. Arbolino 30. 15. Beaubier 26. 16. Vietti 22. 17. Arenas 22. 18. Manzi 20. 19. Chantra 16. 20. Ramirez 16. 21. Dixon 11. 22. Garzo 11. 23. Bulega 10. 24. Syahrin 8. 25. Corsi 7. 26. Dalla Porta 6. 27. Lopez 4. 28. Aldeguer 4. 29. Lüthi 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.

Stand Marken-WM

1. Kalex 225 Punkte. 2. Boscoscuro 81. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.

Stand Team-WM

1. Red Bull KTM Ajo 337 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 150. 3. Elf Marc VDS Racing Team 149. 4. Liqui Moly Intact GP 96. 5. Federal Oil Gresini Moto2 83. 6. Aspar Team 77. 7. Idemitsu Honda Team Asia 65. 5. Petronas Sprinta Racing 61. 9. Italtrans Racing Team 56. 10. Ego Speed Up 46. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 43. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 35. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.