Jake Dixon: «Versuche, alles zu geniessen»

Moto2-Pilot Jake Dixon konnte in er ersten Saisonhälfte erst zwei Mal punkten. Nun geniesst der 25-Jährige aus dem Petronas Sprinta Racing Team die Sommerpause mit seiner Familie und seinen Freunden.

Im vergangenen Jahr konnte Jake Dixon die Saison nicht zu Ende fahren, denn der 25-jährige Kalex-Pilot zog sich im zweiten freien Training des Europa-GP eine komplizierte Verletzung mit mehreren Knochenbrüchen, Knorpelschäden und Bänderrissen im rechten Handgelenk zu. Der Brite aus dem Petronas Sprinta Racing Team wurde im November operiert, danach begann ein langer Heilungsprozess.

Umso grösser war die Freude, die aktuelle Saison mit einem starken siebten Platz im ersten Kräftemessen in Katar zu beginnen. Doch auf den guten Start folgten zwei Nuller im zweiten Rennen in Doha und in Portugal. Den vierten GP der Saison in Jerez konnte er gar nicht erst bestreiten, weil er nach bei Sturz im Warm-up eine Gehirnerschütterung erlitt und die Rennfreigabe nicht bekam.

Erst beim sechsten Saisonlauf in Italien schaffte es der Moto2-WM-Achtzehnte des Vorjahres wieder in die Punkte, allerdings nur knapp: Er kreuzte die Ziellinie als Vierzehnter und bekam dafür zwei frische WM-Zähler. In den nächsten drei Rennen ging er mit zwei 18. Plätzen (in Barcelona und Assen) und Rang 21 auf dem Sachsenring wieder leer aus.

So verabschiedete er sich auf dem 21. Zwischenrang in die Sommerpause, die für ihn eine «Zeit der Entspannung» darstellt, wie er in einem kurzen Twitter-Interview mit seinem Team betont. «In der ersten Woche steht dies im Vordergrund, ich werde mir die Zeit nehmen und einfach versuchen zu relaxen», verrät er.

«Danach steht wieder das Training an, und ich werde auf Minibikes und mit dem Motocross-Motorrad unterwegs sein. Dabei versuche ich, alles zu geniessen, denn es ist eine stressige Saison», offenbart der 38-fache GP-Teilnehmer, der klarstellt: «Ich will meine Familie und meine Freunde treffen und vielleicht auch einige davon anfeuern, weil sie auch Rennen fahren.»

Moto2-WM-Stand (nach 9 von 19 Rennen)

1. Gardner 184 Punkte. 2. Raúl Fernández 153. 3. Bezzecchi 128. 4. Sam Lowes 99. 5. Di Giannantonio 73. 6. Schrötter 66. 7. Canet 55. 8. Augusto Fernández 50. 9. Vierge 50. 10. Roberts 50. 11. Ogura 49. 12. Navarro 42. 13. Bendsneyder 39. 14. Arbolino 30. 15. Beaubier 26. 16. Vietti 22. 17. Arenas 22. 18. Manzi 20. 19. Chantra 16. 20. Ramirez 16. 21. Dixon 11. 22. Garzo 11. 23. Bulega 10. 24. Syahrin 8. 25. Corsi 7. 26. Dalla Porta 6. 27. Lopez 4. 28. Aldeguer 4. 29. Lüthi 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.

Stand Marken-WM

1. Kalex 225 Punkte. 2. Boscoscuro 81. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.

Stand Team-WM

1. Red Bull KTM Ajo 337 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 150. 3. Elf Marc VDS Racing Team 149. 4. Liqui Moly Intact GP 96. 5. Federal Oil Gresini Moto2 83. 6. Aspar Team 77. 7. Idemitsu Honda Team Asia 65. 5. Petronas Sprinta Racing 61. 9. Italtrans Racing Team 56. 10. Ego Speed Up 46. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 43. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 35. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.