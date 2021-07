Raúl Fernández: «Ein wahr gewordener Traum»

Moto2-Rookie Raúl Fernández hat sechs der bisherigen neun Saisonläufe der Mittelgewichtsklasse auf dem Podest beendet. Entsprechend positiv fällt die Zwischenbilanz des Spaniers aus dem Red Bull KTM Ajo-Team aus.

Bereits im dritten Moto2-Rennen seiner noch jungen GP-Karriere durfte sich Raúl Fernández über den Sieg freuen. Der 20-jährige Klassen-Neuling schaffte es in der Folge zwei weitere Male aufs höchste Podesttreppchen: Sowohl den GP in Le Mans als auch das jüngste Kräftemessen in Assen entschied er für sich.

Kein Wunder, fasst das Rennfahrer-Talent aus Madrid im Team-Interview zusammen: «Das war eine unglaubliche erste Jahreshälfte, abgesehen vom Fehler im Deutschland-GP war es ein fast perfekter Start, speziell angesichts der Tatsache, dass ich neu in dieser WM-Klasse bin. Die Ergebnisse sind ein wahr gewordener Traum, und natürlich bin ich sehr glücklich darüber.»

Das Highlight stellt dabei nicht der erste Moto2-Sieg in Portimão dar, sondern der Erfolg in den Niederlanden. «Für mich persönlich war Assen der beste Augenblick. Nach dem Fehler auf dem Sachsenring auf diese Art und Weise einen Sieg einzufahren, hat mir viel Selbstvertrauen gegeben. Es gibt keinen besseren Weg, die erste Jahreshälfte abzuschliessen», schwärmt Fernández.

Und der fünffache GP-Sieger stellt klar: «Ich kann dem Team gar nicht genug dafür danken, dass es mir die Chance und alle nötigen Mittel gegeben hat, um mein Potenzial auszuschöpfen. Es war eine Freude, unter den Fittichen von Aki Ajo zu reifen, er half mir sehr. Die guten Resultate sind der Lohn für all die Arbeit, die ich zuvor geleistet habe. Und das ist zweifelsohne auch sehr wichtig.»

Die Sommerpause nutzt der Moto2-Rookie, um sich erst einmal auszuruhen, danach steht die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte auf dem Programm. «Ich möchte ein paar Wochen entspannen, die restliche Zeit werde ich nutzen, um zu trainieren und mich auf die Rückkehr auf die Rennstrecke bestmöglich vorzubereiten. Ich muss zuerst aber für eine Weile abschalten, um wieder voller Eifer auf das Bike zurückzukehren und wie zuvor einhundert Prozent zu geben», offenbart er.

Moto2-WM-Stand (nach 9 von 19 Rennen)

1. Gardner 184 Punkte. 2. Raúl Fernández 153. 3. Bezzecchi 128. 4. Sam Lowes 99. 5. Di Giannantonio 73. 6. Schrötter 66. 7. Canet 55. 8. Augusto Fernández 50. 9. Vierge 50. 10. Roberts 50. 11. Ogura 49. 12. Navarro 42. 13. Bendsneyder 39. 14. Arbolino 30. 15. Beaubier 26. 16. Vietti 22. 17. Arenas 22. 18. Manzi 20. 19. Chantra 16. 20. Ramirez 16. 21. Dixon 11. 22. Garzo 11. 23. Bulega 10. 24. Syahrin 8. 25. Corsi 7. 26. Dalla Porta 6. 27. Lopez 4. 28. Aldeguer 4. 29. Lüthi 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.

Stand Marken-WM

1. Kalex 225 Punkte. 2. Boscoscuro 81. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.

Stand Team-WM

1. Red Bull KTM Ajo 337 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 150. 3. Elf Marc VDS Racing Team 149. 4. Liqui Moly Intact GP 96. 5. Federal Oil Gresini Moto2 83. 6. Aspar Team 77. 7. Idemitsu Honda Team Asia 65. 5. Petronas Sprinta Racing 61. 9. Italtrans Racing Team 56. 10. Ego Speed Up 46. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 43. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 35. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.