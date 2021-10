Texas: Raúl Fernandez mit Kampfansage an Remy Gardner 02.10.2021 - 23:01 Von Maximilian Wendl

© Gold & Goose Raúl Fernandez startet von P1 am Sonntag in Austin © Gold & Goose Marcel Schrötter kam nicht ins Q2

Raul Fernandez startet in Austin am Sonntag von der Pole-Position in der Moto2-Klasse. Damit setzt er den WM-Spitzenreiter Remy Gardner unter Druck. Dämpfer kassierten Marcel Schrötter und Thomas Lüthi.