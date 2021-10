Texas, FP2: Fernández dominiert, Schrötter Top-10

Marcel Schrötter liegt am Freitag in Austin in den Top-10

Wie bereits am Morgen sicherte sich Raúl Fernández (Red Bull KTM Ajo) im zweiten freien Moto2-Training in Austin die Bestzeit. Marcel Schrötter qualifizierte sich mit Platz 10 vorläufig fürs Q2. Tom Lüthi wurde nur 19.

Nachdem am Morgen im ersten freien Training des «Red Bull Grand Prix of the Americas» feuchte Stellen auf der Strecke eine ernsthafte Zeitenjagd verhinderten, fanden die Moto2-Piloten im FP2 am Nachmittag mit 30 Grad Außen- und 40 Grad Asphalttemperatur perfekte Bedingungen vor. Dementsprechend konnten alle der 29 Fahrer ihre Zeit vom Vormittag verbessern.

Bereits die erste gezeitete Runde von Jorge Navarro (Speed Up) war mit 2:13,128 min rund vier Zehntelsekunden schneller als die Vormittags-Bestzeit von Raúl Fernández (Red Bull KTM Ajo).

Nach zehn Minuten hatten alle Fahrer eine Zeit gesetzt, Raúl Fernández war mit 2:11,522 min zu dem Zeitpunkt erneut der Schnellste auf dem «Circuit of the Americas». Hinter ihm reihten sich Sam Lowes und Marco Bezzecchi ein. Marcel Schrötter vom Liqui Moly Intact GP Team, der im FP1 noch mit der vierten Position glänzen konnte, lag bis dato nur auf Position 20 und damit außerhalb der provisorischen Q2-Plätze.

Zur Erinnerung: Die ersten 14 Fahrer der drei kombinierten freien Trainings ziehen automatisch in Q2 ein, alle anderen Fahrer müssen in Q1 am Samstagnachmittag, wo noch die letzten vier Plätze für das Q2 vergeben werden.

Die Reihenfolge zur Halbzeit: Raúl Fernández - Sam Lowes - Tony Arbolino - Augusto Fernández - Marco Bezzecchi. Mit seiner Zeit von 2:10,876 min war Fernández nicht nur der einzige Pilot, der die 2:11 min Marke knackte, sondern hielt auch einen beachtlichen Vorsprung von sieben Zehntelsekunden vor Lowes. Fernández Teamkollege Remy Gardner kämpfte hingegen auf Position 15 und musste einen üblen Rempler gegen Tetsuta Nagashima einstecken.

Zehn Minuten vor Schluss kam langsam Bewegung ins Klassement, nachdem viele Piloten das Training überwiegend in der Box verbracht hatten. Bo Bendsneyder, der sich am Vormittag Platz 2 geschnappt hatte, war diesmal erneut gut unterwegs und hielt vor dem finalen Zeitenangriff Platz 5 inne. Der Dominator des Trainings, Raúl Fernández war auch der Erste, der die 2:10er-Marke knackte. Fünf Minuten vor Schluss umrundete der WM-Zweite die 5,513 km lange Strecke in 2:09,880 min. Marcel Schrötter und Tom Lüthi hatten sich mit Position 11 und 13 bis dahin einen Platz in den Top-14 gesichert.

In der finalen Zeitenjagd behielt Fernández die Oberhand, gefolgt von Teamkollege Gardner. Lowes rundete die Top-3 ab, während sich Rookie Arbolino Platz 4 sicherte. Schrötter landete am Ende auf Position 10, Lüthi fiel als 19. aus dem provisorischen Q2 heraus.

Moto2, Austin, kombinierte Zeiten nach FP2 (1. Oktober)

1. Raúl Fernández, Kalex, 2:09,880 min

2. Remy Gardner, Kalex, + 0,199

3. Sam Lowes, Kalex, + 0,654

4. Tony Arbolino, Kalex, + 0,793

5. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,829

6. Augusto Fernández, Kalex, + 0,893

7. Simone Corsi, MV Agusta + 0,958

8. Jake Dixon, Kalex, + 1,095

9. Marco Bezzecchi, Kalex, + 1,146

10. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,152

11. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,260

12. Xavi Vierge, Kalex, + 1,296

13. Ai Ogura, Kalex, + 1,330

14. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,375



Ferner.

19. Tom Lüthi, + 1,625



Moto3, Austin, kombinierte Zeiten nach FP2 (1. Oktober):

1. Salac, KTM, 2:17,280 min

2. Antonelli, KTM, + 0,086 sec

3. Foggia, Honda, + 0,126

4. Masia, KTM, + 0,213

5. Artigas, Honda, + 0,282

6. Migno, Honda, + 0,286

7. Acosta, KTM, + 0,535

8. Fenati, Husqvarna, + 0,853

9. Öncü, KTM, + 0,869

10. McPhee, Honda, + 1,099

11. Nepa, KTM, + 1,222

12. Alcoba, Honda, + 1,255

13. Sasaki, KTM, + 1,264

14. Garcia, GASGAS, + 1,429



Ferner:

18. Kofler, KTM, + 1,818