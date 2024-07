Izan Guevara (Moto2): «Natürlich gab es Zweifel!»

Im Interview spricht Moto2-Hoffnung Izan Guevara über Zweifel und darüber, was Kritik mit ihm macht. Und der junge Spanier verrät, dass seine Sturzverletzung viel schlimmer war, als die meisten Leute dachten.

Izan Guevara wurde 2022 Weltmeister in der Moto3. Seit seinem Wechsel in die Moto2, wo er eine Kalex fürs Team CFMoto Aspar fährt, hat der in Palma de Mallorca geborene Rennfahrer Schwierigkeiten, ist von der Spitze weit entfernt.

Du hast die WM gewonnen und das auf brillante Weise. Du weißt genau, dass es drei Komponenten braucht, die perfekt aufeinander abgestimmt sein müssen, um zu gewinnen oder sich für den Sieg zu entscheiden: Fahrer, Motorrad und Team. Ist diese Einheit im Team Aspar jetzt gegeben? Hast du das Motorrad, um zu gewinnen?

Im Moment befinden wir uns in der Aufbauphase. Das Motorrad läuft jetzt sehr gut.

Steht das Team hinter dir?

Ja, ich habe die Unterstützung des Teams.

Wenn Ivan Guevara in den Spiegel schaut, sieht er dann immer noch einen Weltmeister?

Er beginnt, ihn zu sehen.

Das bedeutet, dass du irgendwann gezweifelt hast...

Natürlich gab es Zweifel! Es gab Zweifel, weil die Ergebnisse nicht kamen. Rennen für Rennen gab ich alles, kämpfte mit dem Motorrad, gab alles und nichts kam dabei heraus, nur der 20. Platz. Jetzt fangen die Dinge an, sich zu entwickeln, ich beginne, das Motorrad zu verstehen und wie man es fährt. Aber es ist eine schwierige Kategorie, wie wir bei den anderen Rookies gesehen haben. Es ist eine schwierige Kategorie.

Als du dich gefragt hast, warum es nicht geklappt hat, was hast du dir da selbst geantwortet?

Dass es klappen wird. Es wird klappen, wenn man weiter kämpft, trainiert und alles opfert, dann klappt es.

Werden wir den Izan Guevara aus der Moto3 wieder sehen, der so kraftvoll war und so viele Menschen beeindruckt hat?

Ich bin mir sicher, dass wir das werden.

Vor ein paar Wochen habe ich Luca Boscoscuro gefragt, welcher Fahrer der neuen Generation ihn am meisten beeindruckt hat. Er antwortete, dass er mir einen Namen nennen würde, der mich überraschen würde ... Izan Guevara. Leute, die sich mit dem Rennsport auskennen, wissen, dass das Potenzial da ist.

Das Potenzial ist eindeutig da. Ich habe immer gesagt, und ich habe es mir selbst gesagt. Ich habe nicht vergessen, wie man ein Motorrad fährt. Wir waren aus einem bestimmten Grund dort, wo wir waren. Wir hatten in der Moto2-Kategorie keinen guten Start. Wir hatten zwei sehr schwere Stürze mit demselben Motorrad, die mich in den OP gebracht haben. Viele Leute denken, dass ich nur am Unterarm operiert wurde, aber ich wurde auch am Handgelenk operiert, weil es kaputt war. Deshalb hat meine Genesung viel länger gedauert als bei Leuten, die nur am Unterarm operiert wurden. Ich musste eine Weile pausieren, ohne etwas tun zu können, hatte viel Arbeit mit Physiotherapeuten. Es war hart, aber nun genießen wir es wieder.

Du weißt, dass du für die ausbleibenden Ergebnisse kritisiert wurdest. Beeinflusst dich diese Kritik?

Letztendlich liest man Dinge, aber ich versuche, das zu vermeiden, weil sie mir nichts Positives bringen. Ich konzentriere mich auf mich, auf meine Arbeit, ich weiß, was ich zu Hause mache. Es wurde viel darüber geredet, was ich da draußen mache. Die Leute reden viel, aber sie wissen eigentlich gar nichts. Ich kann sagen, dass ich jeden Tag auf der Rennstrecke von Llucmajor bin und trainiere.

Du trainierst auf Mallorca, wo du herkommst. In Spanien trainieren die Top-Fahrer derzeit in Gruppen. Da gibt es die Murcianer, die gerade in Mode sind, auf der anderen Seite gibt es die Valencianer, die Katalanen und die aus Andorra. Trainierst du auf Mallorca allein?

Ja, ich trainiere allein.

Und das ist kein Nachteil?

So habe ich es schon immer gemacht. Es stimmt, dass ich in meiner Jugend mit Mir trainiert habe, aber er ist nach Andorra gezogen. Ich könnte auch mit Augusto trainieren, der ebenfalls nach Andorra gezogen ist. Im Moment bin ich allein, aber mir gefällt das, weil ich mich auf mich selbst konzentrieren kann, auf mein Fahren, auf eine Reihe von Übungen. Wir fahren nicht auf die Rennstrecke und fahren nicht auf Rundenzeiten. Wir machen auch mentale Übungen, ein bisschen von allem. Ich trainiere gerne allein, ich brauche niemanden.