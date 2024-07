Izan Guevara: Schwierig, sofort an der Spitze zu sein

Izan Guevara galt als große Nachwuchshoffnung. Seit seinem Wechsel von der Moto3 in die Moto2 hat er mit Problemen zu kämpfen. Er sagt: «Niemand will hinten sein, weder ich noch sonst jemand in der Startaufstellung.»

Nach seinem brillanten Sieg in der Moto3-Weltmeisterschaft wurde Izan Guevara als Fahrer gehandelt, der in der MotoGP-Klasse für viele Glanzmomente sorgen würde. Doch sein enttäuschender Wechsel in die Moto2-Klasse hat ihn direkt ins Abseits befördert. Was ist aus dem Izan Guevara geworden, der uns vor anderthalb Jahren verzaubert hat?

Wir haben vor einigen Wochen mit ihm gesprochen, aber das Gespräch, das wir geführt haben, ist immer noch aktuell. Vor allem jetzt, da er nach fünf Jahren das Team Aspar am Ende der Saison verlassen wird. Ein Team, mit dem er 2020 die Junioren-Weltmeisterschaft gewonnen hat, zwei Jahre bevor er die Moto3-Weltmeisterschaft gewann.

Nach dem Moto3-Titel ist es viel schwieriger, in der Moto2-Klasse wettbewerbsfähig zu sein, als erwartet…

Nun, ich hatte eine kleine Lernphase eingeplant, denn jede Kategorie braucht ihre Zeit, ihre Entwicklung und ihr Verständnis. Es stimmt, dass wir nicht optimal in die Saison gestartet sind. Ich musste mich einer Operation unterziehen, dann musste ich mich erholen, ich konnte nicht testen, wir haben die ersten beiden Rennen verpasst. Wir kamen zum dritten Rennen der Weltmeisterschaft, ohne das Motorrad angefasst zu haben, ohne es nach meinen Wünschen einstellen zu können. Die Saison war eine Lernerfahrung. In dieser zweiten Saison sind wir in Katar sehr gut gestartet und haben gekämpft. Wir hatten ein Reifenproblem im Rennen, aber das Wochenende war ziemlich gut. Dann hatten wir in Portimão und Austin zwei Probleme mit der Front des Motorrads, wir hatten kein Gefühl und keine Stabilität, und das hat uns viele Fehler machen lassen. In Jerez haben wir die Front des Motorrads verändert, und danach lief es besser.

Sie sind eines der Teams, die mit neuen Federungen arbeiten.

Genau, und wir entwickeln sie weiter.

Hat sich das auf dein Selbstvertrauen ausgewirkt?

In Portugal und Austin hat es sich ausgewirkt, aber in Jerez haben sie neue Dinge gebracht, und die Wahrheit ist, dass sie völlig richtig waren, zumindest für meinen Geschmack.

Wie geht jemand wie du, der in allen Kategorien, in denen er angetreten ist, gewonnen hat, mit einer Krise wie der jetzigen um?

Letztendlich ist es schon ein Problem. Denn wenn man schon als Kind gewonnen hat, ist es schon etwas anderes, in der Moto2 ein wenig zu stagnieren. Aber letztendlich sind wir in der Weltmeisterschaft, es gibt sehr gute Leute. Es war eine schwierige Situation. In der Moto2 hat man ein sehr schwieriges Motorrad für alle Fahrer, die aus der Moto3 kommen. Es ist schwierig, sofort an der Spitze zu sein. Aber gut, jetzt arbeiten wir ruhig daran, dorthin zu kommen. Mit meinem Team arbeiten wir sehr gut und zum Glück kommen wir schon wieder in die Spur.

Wie man so schön sagt: Man hat in den Rennen hart gearbeitet und weiß, dass es nicht realistisch ist, so zu tun, als wäre man auf Platz 15, und könnte plötzlich auf Platz 5 fahren. Es ist ein Prozess der kleinen Schritte, der einen von dort, wo man gerade steht, dorthin bringt, wo man hin will...

Genau, das ist etwas, worüber wir mit meinem Team gesprochen haben. Am Ende geht es darum, Schritte zu machen, und ich denke, dass wir genau das tun. Und so weiter, bis wir die Positionen erreicht haben, die wir anstreben.

Man muss also Geduld haben, um Izan Guevara gewinnen zu sehen?

Wir alle waren geduldig. Jetzt ist es an der Zeit, vorne dabei zu sein, die Rennen zu genießen, wieder glücklich zu sein und wieder ich selbst auf dem Motorrad zu sein.

Leidest du sehr darunter, wieder hinten zu sein?

Niemand will hinten sein, weder ich noch sonst jemand in der Startaufstellung. Letztendlich sind das Prozesse, die ich jetzt durchlaufen musste. Ich bin ein Fahrer, der es gewohnt ist, immer vorne zu sein, und mich dort hinten zu sehen, hat mich natürlich viel gekostet. Ich wusste, dass ich am Anfang nicht dort sein würde, aber dass es eine Frage der Fortschritte mit dem Motorrad sein würde, aber es hat mich viel gekostet. Es ist ein schwieriges Motorrad, aber wir sind da. Ich bin mit der Arbeit, die wir geleistet haben, zufrieden.

Was sagt dir Aspar?

Letztendlich wollen sie Ergebnisse, genau wie ich. Wir kämpfen alle zusammen, um nach vorne zu kommen.

Natürlich sind sie die ersten, die wollen, dass man gut abschneidet, aber setzen sie einen unter Druck?

Ich bin der Erste, der daran interessiert ist, denn es ist meine sportliche Karriere. Sie wollen natürlich Ergebnisse. Aber wie ich immer sage, muss alles zusammenpassen. Wenn der Fahrer alles gibt und das Motorrad nicht da ist, wird er nicht vorne dabei sein. Letztendlich muss in jeder Hinsicht Stabilität herrschen, sowohl auf der Seite des Fahrers als auch auf der Seite des Motorrads. Ich habe ihnen das gesagt, wir haben darüber gesprochen, und die Dinge fangen an, zu funktionieren. Deshalb fange ich an, glücklich zu sein.

