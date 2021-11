Raúl Fernandez: Was ihm jetzt noch helfen kann

Aus eigener Kraft kann Raúl Fernandez nicht mehr Weltmeister in der Moto2-Klasse werden. Trotzdem will sich der Spanier seine Laune nach der starken Rookie-Saison nicht verderben lassen.

Die Entscheidung in der Moto2-Klasse ist zwar noch nicht gefallen, aber Raul Fernandez besitzt im Grunde nur noch eine kleine theoretische Chance, den Titel zu holen. Um sich in der Rookie-Saison doch noch zum Champion zu krönen, müsste sein Widersacher Remy Gardner ausfallen und Fernandez selbst gewinnen.

Darüber sprach nach dem Algarve-GP allerdings niemand, denn beim Red Bull KTM Ajo-Rennstall überwog in erster Linie die Freude über den siebten Doppelsieg in dieser Saison.

Fernandez konnte sich aber weniger freuen, denn er büßte weitere sieben Zähler ein und sagte: «Ich bin sehr wütend, weil ich an Boden verloren habe. Wir haben das ganze Wochenende über sehr gut mit dem weichen Reifen gearbeitet. Ich konnte im Training die Renndistanz zurücklegen und in den letzten Runden sogar hart pushen, aber die Temperaturen haben sich am Sonntag geändert und es war sehr schwierig, das Motorrad in den letzten Runden überhaupt noch zu fahren. Beim Anbremsen war es sehr schwierig, das Motorrad zu stoppen.»

Teamchef Aki Ajo ergänzte: «Er hatte einen großartigen Sonntag, aber es scheint so, als sei seine Wahl der weichen Mischung am Ende nicht die richtige Entscheidung gewesen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Rauls Saison wunderbar verlaufen ist und wir müssen die Tatsache genießen, dass er wieder einmal auf dem Podium steht.»

Glaubt denn der Spanier selbst noch an die Wende in Valencia? «Nur ein Sturz von Remy kann mir helfen. Es tut weh, das so zu sagen, aber es ist die einzige Chance. Trotz allem werde ich auf Sieg fahren. Sollte es nicht klappen, dann lasse ich mir die Saison davon nicht verderben. Wir werden auch im letzten Lauf des Jahres alles geben, das steht fest», machte Fernandez gegenüber der spanischen Sporttageszeitung «AS» klar.

Ergebnis Portimão Moto2, 7. November

1. Gardner, Kalex, 23 Runden in 39:36,275 min

2. R. Fernández, Kalex, + 3,014 sec

3. Lowes, Kalex, + 3,899

4. Canet, Boscoscuro, + 7,616

5. Beaubier, Kalex, + 7,621

6. Vietti, Kalex, + 10,021

7. Navarro, Boscoscuro, + 10,908

8. Bezzecchi, Kalex, + 11,586

9. A. Fernández, Kalex, + 13,121

10. Schrötter, Kalex, + 13,286

11. Di Giannanntonio, Kalex, + 14,614

12. Garzo, Kalex, + 25,538

13. Manzi, Kalex, + 26,511

14. Ramirez, Kalex, + 27,225

15. Bendsneyder, Kalex, + 38,345

Ferner: 19. Lüthi, Kalex, +39,184

WM-Stand nach 17 von 18 Rennen

1. Gardner 305 Punkte. 2. Raúl Fernandez 282. 3. Bezzecchi 214. 4. Lowes 181. 5. Augusto Fernandez 158. 6. Canet 153. 7. Di Giannantonio 141. 8. Ogura 120. 9. Navarro 98. 10. Schrötter 91. 11. Vierge 83. 12. Vietti 76. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 51. 15. Beaubier 50. 16. Bendsneyder 46. 17. Chantra 37. 18. Ramirez 37. 19. Manzi 33. 20. Jake Dixon 30. – ferner: 22. Lüthi 23.

Marken-WM:

1. Kalex 425 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 188. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 10.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 587 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 339. 3. Sky Racing Team VR46 290. 4. Aspar Team Moto2 181. 5. Idemitsu Honda Team Asia 157. 6. Federal Oil Gresini 153. 7. Liqui Moly Intact GP 142. 8. Petronas Sprinta Racing 113. 9. +Ego Speed Up 111. 10. American Racing 87. 11. Italtrans Racing Team 69. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 69. 13. Flexbox HP40, 53. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 10.