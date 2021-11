Portimão: Gardner schnappt sich Sieg vor Fernández

Nach seinem Sieg im Moto2-Rennen in Portimão ist für Remy Gardner der WM-Titel zum Greifen nah. Mit 23 Punkten Vorsprung vor Raúl Fernández geht er in das Saisonfinale in Valencia. Fernández wurde Zweiter vor Sam Lowes.

18 Punkte trennten die beiden Red Bull KTM-Ajo-Piloten Remy Gardner (280 Punkte) und Raúl Fernández (262 Punkte) vor dem Start des Algarve-GP in Portimão. Mit seiner siebten Pole-Position sicherte sich Fernández bereits vor dem Start einen neuen Rekord, denn das war bislang noch keinem Moto2-Neuling gelungen. Doch im Rennen musste sich der Rookie dem erfahrenen Gardner aufgrund der falschen Reifenwahl geschlagen geben.

Start: Raúl Fernández schnappt sich den Hole-Shot. Remy Gardner behauptet Platz 2 vor Marco Bezzecchi und Aron Canet. Das erste Sturzopfer wird mit Somkiat Chantra in Kurve 13 gemeldet.



Nach der ersten Runde führt Fernández bereits eine halbe Sekunde vor Gardner und Bezzecchi. Marcel Schrötter liegt mit 3,8 sec Rückstand auf Platz 12, Tom Lüthi 25. Der US-Amerikaner Cameron Beaubier kämpft sich auf Platz 5 vor. Albert Arenas fliegt in Kurve 15 per Highsider heftig ab.



Runde 3: Fernández auf Platz 1 vor Gardner, der von Bezzecchi unter Druck gesetzt wird. Ai Ogura stürzt in Kurve 14.



Runde 4: Fernández führt mit einer Sekunde Vorsprung, Bezzechi übernimmt Platz 2 vor Gardner und Beaubier. Schrötter 11., Lüthi auf Platz 19 außerhalb der Punkteränge.



Runde 6: Fünfkampf um Platz 4 zwischen Beaubier, Sam Lowes, Canet und Fabio Di Giannantonio.



Runde 9: WM-Spitzenreiter Gardner setzt auf der Zielgeraden eine Attacke gegen Bezzecchi und schiebt sich damit auf Platz 2. Bezzecchi fängt in Kurve 14 einen Highsider ab und verliert dadurch den Anschluss an Gardner.



Runde 10: Jake Dixon fliegt in Kurve 1 ab, der Brite läuft unverletzt weg. Gardner schließt auf Teamkollege Fernández auf, der Abstand beträgt noch 0,6 sec.



Runde 11: Xavi Vierge stürzt ebenfalls in Kurve 1, an der gleichen Stelle wie sein Petronas-Teamkollege Dixon eine Runde zuvor.



Runde 13: Gardner nutzt den Extra-Grip des harten Hinterreifens und übernimmt die Führung. Fernández kämpft auf dem weichen Reifen um den Anschluss.



Runde 14: Schrötter mit 10,7 sec Rückstand auf Platz 11, Lüthi 19.



Runde 15: Gardner führt vor Fernández, 3,6 sec dahinter folgen Bezzecchi, Lowes, Beaubier und Canet. Lorenzo Baldassarri muss das Rennen vorzeitig beenden und steuert die Box an.



Runde 16: Fernández schließt auf, 23 Punkte trennen die beiden Titelaspiranten in der WM-Tabelle.



Runde 17: Beaubier setzt im Kampf um Platz 3 die schnellste Rennrunde mit 1:42,671 min.



Runde 19: Lowes setzt sich auf Position 3 ab, der Brite hat bereits 1,8 sec Vorsprung vor Beaubier und Canet.



Runde 20: Die Top-10: Gardner, Fernández, Lowes, Beaubier, Canet, Bezzecchi, Vietti, Navarro, Di Giannantonio. Stefano Manzi erhält eine Long-Lap-Strafe.



Runde 21: Gardner bringt eine Lücke von 1,5 sec zwischen sich und Fernández.



Letzte Runde: Gardner gewinnt souverän vor Fernández, der sich vor dem drittplatzierten Lowes ins Ziel rettet. Schrötter wird Zehnter, Lüthi bleibt als 19. punktelos.