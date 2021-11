Tom Lüthi (19.): «Hinterreifen komplett zerschlissen»

Sein vorletztes Rennwochenende als GP-Pilot verlief für Tom Lüthi enttäuschend. Der Kalex-Pilot aus dem Pertamina Mandalika SAG Team beendete den Algarve-GP in Portimão auf Rang 19.

Thomas Lüthi fuhr im zweiten Portimão-Rennen der Saison nur von Startplatz 24 los, machte in der ersten Rennhälfte aber sieben Plätze gut und stiess bis auf den 17. Rang vor. Dann begann sich sein Hinterreifen auszulösen.

«Wir hatten uns für einen weichen Reifen entschieden und in der Anfangsphase des Rennens funktionierte er recht gut, obwohl ich schon in der dritten Kurve eingeklemmt wurde bzw. Kontakt hatte und ein paar Positionen verlor», schilderte Tom. «Als ich meinen Rhythmus gefunden hatte, fing ich an zu puschen und wollte vorwärts kommen, aber dann begann sich der Reifen aufzulösen.»

«Zuerst wollte mich beim Einbiegen das Hinterrad überholen und auf der Gerade hatte ich Vibrationen, dass mir dabei fast die Arme eingeschlafen sind. Den Reifen hat es komplett zerschlissen, keine Ahnung warum, denn andere vor mir hatten den auch drauf», sagte der sichtlich enttäuschter Schweizer, der schon das ganze Wochenende über Gripprobleme klagte. «Vor allem in den langen Rechtskurven hatte ich Probleme. So ist es einfach nicht lustig. Das Team versucht wirklich alles und muntert mich immer wieder auf, aber wir haben es einfach nicht hingekriegt.»

Trotzdem wünscht sich Lüthi für das Finale in Valencia am kommenden Wochenende kein Regenrennen, obwohl er in Misano ein nasses Training klar dominiert hatte.

Ergebnis Portimão Moto2, 7. November

1. Gardner, Kalex, 23 Runden in 39:36,275 min

2. R. Fernández, Kalex, + 3,014 sec

3. Lowes, Kalex, + 3,899

4. Canet, Boscoscuro, + 7,616

5. Beaubier, Kalex, + 7,621

6. Vietti, Kalex, + 10,021

7. Navarro, Boscoscuro, + 10,908

8. Bezzecchi, Kalex, + 11,586

9. A. Fernández, Kalex, + 13,121

10. Schrötter, Kalex, + 13,286

11. Di Giannanntonio, Kalex, + 14,614

12. Garzo, Kalex, + 25,538

13. Manzi, Kalex, + 26,511

14. Ramirez, Kalex, + 27,225

15. Bendsneyder, Kalex, + 38,345



Ferner: 19. Lüthi, Kalex, +39,184

WM-Stand nach 17 von 18 Rennen

1. Gardner 305 Punkte. 2. Raúl Fernandez 282. 3. Bezzecchi 214. 4. Lowes 181. 5. Augusto Fernandez 158. 6. Canet 153. 7. Di Giannantonio 141. 8. Ogura 120. 9. Navarro 98. 10. Schrötter 91. 11. Vierge 83. 12. Vietti 76. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 51. 15. Beaubier 50. 16. Bendsneyder 46. 17. Chantra 37. 18. Ramirez 37. 19. Manzi 33. 20. Jake Dixon 30. – ferner: 22. Lüthi 23.



Marken-WM:

1. Kalex 425 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 188. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 10.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 587 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 339. 3. Sky Racing Team VR46 290. 4. Aspar Team Moto2 181. 5. Idemitsu Honda Team Asia 157. 6. Federal Oil Gresini 153. 7. Liqui Moly Intact GP 142. 8. Petronas Sprinta Racing 113. 9. +Ego Speed Up 111. 10. American Racing 87. 11. Italtrans Racing Team 69. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 69. 13. Flexbox HP40, 53. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 10.